Samsung запустила с Turkish Airlines сервис для поиска багажа, оснащённого маячками Galaxy SmartTag

Компания планирует запустить такое же партнёрство и с другими авиаперевозчиками, но с кем — не уточнила.Источник: Samsung Компании запустили услугу Smart Tagged Baggage Service на базе сервиса SmartThings Find 1 декабря 2025 года, рассказали в Samsung.Турецкая авиакомпания сможет «более эффективно» находить багаж, оснащённый Bluetooth-маячками Galaxy SmartTag, если пассажир включит ссылку с данными о местоположении в заявление об утерянном багаже.Пассажиры также могут поменять изображение устройства в SmartThings Find на фотографию чемодана или сумки — это поможет быстрее идентифицировать багаж в случае потери.В 2024 году Apple разрешила делиться внешними ссылками на местонахождение маячков AirTag. Например, её можно передать авиакомпании, чтобы быстрее найти багаж.#новости #samsung