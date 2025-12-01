Популярное
Таня Боброва
Путешествия

Samsung запустила с Turkish Airlines сервис для поиска багажа, оснащённого маячками Galaxy SmartTag

Компания планирует запустить такое же партнёрство и с другими авиаперевозчиками, но с кем — не уточнила.

Источник: Samsung
  • Компании запустили услугу Smart Tagged Baggage Service на базе сервиса SmartThings Find 1 декабря 2025 года, рассказали в Samsung.
  • Турецкая авиакомпания сможет «более эффективно» находить багаж, оснащённый Bluetooth-маячками Galaxy SmartTag, если пассажир включит ссылку с данными о местоположении в заявление об утерянном багаже.
  • Пассажиры также могут поменять изображение устройства в SmartThings Find на фотографию чемодана или сумки — это поможет быстрее идентифицировать багаж в случае потери.
  • В 2024 году Apple разрешила делиться внешними ссылками на местонахождение маячков AirTag. Например, её можно передать авиакомпании, чтобы быстрее найти багаж.

