Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Право
Карьера
Путешествия
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Путешествия

В Госдуму внесли законопроект о защите туристов от овербукинга в отелях

Гостиницы обяжут предоставлять аналогичное по качеству или более высокого уровня размещение без доплаты.

Источник: «Ведомости» 
Источник: «Ведомости» 
  • Законопроект внесла группа депутатов, пишет «Интерфакс».

    Он направлен на защиту прав туристов и устранение случаев, когда дополнительные расходы из-за овербукинга перекладываются на туроператоров, агрегаторы и прочих посредников.

  • Документ предполагает, что отели, гостиницы и другие средства размещения в случае овербукинга должны обеспечить туристам такое же по качеству или более высокого уровня размещение без доплаты.

  • Аналогичный механизм сегодня может реализовываться на основании норм Гражданского кодекса, но на практике требования соблюдаются не всеми отельерами, а убытки «нередко» перекладываются на туроператоров и сервисы бронирования отелей, отмечают авторы инициативы.

  • По данным системы бронирования «Броневик», которые приводятся в пояснительной записке, гостиницы допускают овербукинг как по техническим причинам, так и злонамеренно, а в «реальных цифрах» проблема затрагивает «тысячи туристов».

#новости #законопроекты

9
2
32 комментария