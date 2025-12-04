В Госдуму внесли законопроект о защите туристов от овербукинга в отелях

Законопроект внесла группа депутатов, пишет «Интерфакс». Он направлен на защиту прав туристов и устранение случаев, когда дополнительные расходы из-за овербукинга перекладываются на туроператоров, агрегаторы и прочих посредников.

Документ предполагает, что отели, гостиницы и другие средства размещения в случае овербукинга должны обеспечить туристам такое же по качеству или более высокого уровня размещение без доплаты.

Аналогичный механизм сегодня может реализовываться на основании норм Гражданского кодекса, но на практике требования соблюдаются не всеми отельерами, а убытки «нередко» перекладываются на туроператоров и сервисы бронирования отелей, отмечают авторы инициативы.