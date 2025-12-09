Популярное
Данила Бычков
Путешествия

Турецкая авиакомпания Pegasus купила чешскую Czech Airlines и её «дочку» Smartwings за $180 млн

Сделка направлена на расширение присутствия перевозчика в Европе.

Источник: Reuters
  • Сумма в $180 млн включает в себя долги Czech Airlines и Smartwings, пишет Reuters. Сделку закроют в 2026 году после одобрения чешских регуляторов.
  • Покупка направлена на поддержку глобального расширения Pegasus и расширение присутствия в Европе, говорится в заявлении турецкой авиакомпании.
  • Флот Czech Airlines и Smartwings насчитывает 47 самолётов. У авиакомпаний есть маршрутная сеть из 80 направлений в 20 странах. Сделка также позволит Pegasus выполнять рейсы между странами ЕС, отмечает Telegram-канал FrequentFlyers. До этого она могла летать в европейские страны только из Турции.

#новости

