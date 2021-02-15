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Sergey Klochko

Чисто теоретически, с учетом того, что аккумуляторы стали умными, производство и использование неоригинальных аккумуляторов, действительно нарушает авторские права компании как минимум на протокол обмена информацией между устройством и аккумулятором. А как максимум еще и на форму и расположение контактов, если они хоть сколько-нибудь уникальны.
Вероятно, что в этом случае, победить можно будет только коллективно, если скажем в каком-то приличном суде (европейский или американский) доказать, что это прямое и ничем не обоснованное ограничение конкуренции.
Это в какой-то из стран прокатило с картриджами HP может прокатить и с JBL.

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Максим Никишин

Да мне кажется они просто с контрафактом колонок борются и тут я только за. А их бот или сотрудник увидел знакомое слово JBL и отправил шаблонное письмо, а авито видимо решило проще заблокировать объявление чем разбираться. По такой схеме можно запретить продавать аккумуляторы для машин -). Выводы там стандартные.
Понятно производителю выгодно сломался акум бери новую продукцию... А производители телефонов будут еще более рады.

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Максим Никишин

Обратился  с письмом в саму JBL, уточнить за аккумуляторы, интересно что ответят.

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Авито

Здравствуйте, Максим. Мы обязаны скрыть объявление из поиска, если в нём нарушены права на результат интеллектуальной деятельности. Мы не определяем это самостоятельно — блокируем только те объявления, на которые получили жалобу от правообладателя с доказательствами нарушения. Мы восстановим объявление, если правообладатель напишет нам и отзовёт свою жалобу.

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Максим Никишин

Я не пойму что тут можно нарушить. JBL и их представитель куда вы меня послали так же ничего не ответил. 
Прикрепил скрин объявления замазал разное инфо ибо не реклама. 
А ну и сами доказательства вы не предоставите, что самое интересное.

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avy.to

Маразм крепчал!

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