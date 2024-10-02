Character AI сосредоточится на улучшении своих продуктов вместо разработки новых ИИ-моделей

В августе из стартапа ушли основатели обратно в Google, а тягаться с ней и другими крупными ИТ-компаниями стало тяжело.Character AI решила сосредоточиться на улучшении своих продуктов — чат-ботов — вместо создания ИИ-моделей на фоне растущего давления со стороны крупных ИТ-компаний. Об этом пишет FT со ссылкой на временного гендиректора стартапа Доминика Перелла.Топ-менеджер отметил, что обучать модели стало «безумно дорого» даже при «очень большом» бюджете. Продукты же стартапа стали «невероятно» популярными.В августе 2024 года Google вернула в штат сооснователей Character AI Ноама Шазира и Дэниэла де Фрейтаса, наняла «некоторых» исследователей стартапа и получила лицензии на его технологии. По данным WSJ, сумма сделки составила $2,7 млрд.Как пишет FT, всего в Google перешли 30 сотрудников Character AI, остались около 100. Стартап же переманил из Google Эрин Тиг (Erin Teague) на должность директора по продукту. По словам Перелла, у продуктов Character AI около 20 млн активных пользователей в месяц. Основную выручку приносят подписки от «небольшого» процента пользователей.#новости
Надеюсь это не означает, что боты никак не будут развиваться, раз это стало дорогим. Потому что заметно, что боты стали немного однотипными. Даже слова используют одинаковые и стратегии. Говорю как пользователь со стажем 6-7 месяцев активного пользования.
что за стратегии, расскажете?
обучать модели стало «безумно дорого» даже при «очень большом» бюджетеЧто именно дорого? Аренда мощностей?
разработчики не хотят работать за те копейки, которые им решили предложить))
Да, модели обучаются неделями и только растут. Невозможно конкурировать с бегемотами типа Гугла и Майкрософта
Так их поделка нулёвая везде кроме прогерства (да и там спорно), дизайна и копирайтинга. Больше походит на игрушку для всего остального, чем реальной помощи с жизнью. Они это явно понимают что "прогнозатор следующего слова" не может стать никаким реальный "искуственным интелектом"
Похоже всем у кого меньше десятков миллиардов пора сосредоточиться на интеграции существующих моделей в бизнес если они хотят быть в этой сфере.