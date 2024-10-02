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Таня Боброва
AI

Character AI сосредоточится на улучшении своих продуктов вместо разработки новых ИИ-моделей

В августе из стартапа ушли основатели обратно в Google, а тягаться с ней и другими крупными ИТ-компаниями стало тяжело.

  • Character AI решила сосредоточиться на улучшении своих продуктов — чат-ботов — вместо создания ИИ-моделей на фоне растущего давления со стороны крупных ИТ-компаний. Об этом пишет FT со ссылкой на временного гендиректора стартапа Доминика Перелла.
  • Топ-менеджер отметил, что обучать модели стало «безумно дорого» даже при «очень большом» бюджете. Продукты же стартапа стали «невероятно» популярными.
  • В августе 2024 года Google вернула в штат сооснователей Character AI Ноама Шазира и Дэниэла де Фрейтаса, наняла «некоторых» исследователей стартапа и получила лицензии на его технологии. По данным WSJ, сумма сделки составила $2,7 млрд.
  • Как пишет FT, всего в Google перешли 30 сотрудников Character AI, остались около 100. Стартап же переманил из Google Эрин Тиг (Erin Teague) на должность директора по продукту. По словам Перелла, у продуктов Character AI около 20 млн активных пользователей в месяц. Основную выручку приносят подписки от «небольшого» процента пользователей.

#новости

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11 комментариев
Ника Черника

Надеюсь это не означает, что боты никак не будут развиваться, раз это стало дорогим. Потому что заметно, что боты стали немного однотипными. Даже слова используют одинаковые и стратегии. Говорю как пользователь со стажем 6-7 месяцев активного пользования.

1
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Полина Лааксо

что за стратегии, расскажете?

1
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дед Мазай и душнилы

обучать модели стало «безумно дорого» даже при «очень большом» бюджетеЧто именно дорого? Аренда мощностей?

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Родион Никонов

разработчики не хотят работать за те копейки, которые им решили предложить))

1
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Dmitry

Да, модели обучаются неделями и только растут. Невозможно конкурировать с бегемотами типа Гугла и Майкрософта

1
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Маркетинг по фану

Так их поделка нулёвая везде кроме прогерства (да и там спорно), дизайна и копирайтинга. Больше походит на игрушку для всего остального, чем реальной помощи с жизнью. Они это явно понимают что "прогнозатор следующего слова" не может стать никаким реальный "искуственным интелектом"

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Dmitry

Похоже всем у кого меньше десятков миллиардов пора сосредоточиться на интеграции существующих моделей в бизнес если они хотят быть в этой сфере.

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