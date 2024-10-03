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vc.ru
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Полина Лааксо
AI

«Яндекс» добавил в поиск «умные» ответы от своего ИИ-сервиса «Нейро»

Раньше ответы нужно было запрашивать вручную — переходя на вкладку «нейро». Теперь они появляются в верхней части поисковой выдачи.

  • Сервис изучает информацию в интернете и объединяет ключевые данные в один ответ со ссылками на источники. К ответу можно задать дополнительный вопрос по теме. Нейросеть запоминает контекст первого запроса, так что если спросить, что такое vc.ru, а потом уточнить, когда запустили издание, не упомянув название, она поймёт, о чём речь.
  • Иногда сервис сам даёт важные уточнения, заметил редактор vc.ru. Например, при запросе «Как добраться до Итурупа» ИИ написал, что перед поездкой придётся оформить пропуск в пограничную зону. А в ответ на вопрос «Почему тупиков так назвали» рассказал не только про русскоязычное название, но ещё и про латинское и англоязычное.
  • «Умные» ответы появляются не всегда. В основном на те запросы, где сервис «будет полезен и поможет сэкономить время», говорит компания. Если он не выдал ответ сам, его по-прежнему можно самостоятельно, перейдя на вкладку «нейро».
Скринкаст vc.ru
  • Модель научили справляться с многосоставными вопросами, «на которые в интернете обычно нет прямого ответа и для которых нужно изучить несколько тем по отдельности», рассказали в «Яндексе».
  • Например, чтобы узнать, куда из Москвы лететь дольше — в Пекин или Ханой, — «Нейро» делит вопрос на две части, изучает данные по каждой и выдаёт общую сводку. В основной выдаче «умный» ответ на этот вопрос не появляется, но во вкладке «нейро» есть, проверил редактор vc.ru.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • «Нейро» также начал отвечать на вопросы в поиске по картинкам. По словам компании, можно спрашивать нейросеть про детали на изображениях и их значение. Из примера редактора vc.ru видно, что «Нейро» понимает вопросы без уточнений и рассказывает то, что знает об объекте в запросе, даже если не может дать прямой ответ на пользовательский запрос.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Ещё один пользовательский сценарий с «Нейро» — решение задач по математике уровня начальной и средней школы. На условия задачи для четвёртого класса сервис выдал пошаговое решение и спрятал ответ за спойлером, раскрыть которой можно нажатием.
  • В приложении «Яндекс с Алисой» нейросеть также распознаёт задачи на фотографиях — в том числе рукописные.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • При поиске конкретных товаров «Нейро» поможет ответить на уточняющие вопросы: например, чем iPhone 16 Pro Max лучше iPhone 15 Pro Max. Блок с опцией будет доступен только для известных сервису продуктов, а знает он о 2,7 млрд товарных предложений.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Среди других обновлений поиска «Яндекса» — списки банковских предложений прямо в выдаче (например, в ответ на запросы про «выгодную ипотеку», «вклады с высокими ставками», «дебетовые карты») и подборки врачей из более чем 740 тысяч специалистов.
Скриншоты «Яндекса»
Скриншоты «Яндекса»
Скриншоты «Яндекса»
Скриншоты «Яндекса»
  • «Яндекс» представил «Нейро» на основе модели семейства YandexGPT 3 в апреле 2024 года. В июне сервис запустили в Казахстане. В июле добавили поддержку голосового ввода запросов.

#новости #яндекс

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40
40 комментариев
Илья Заморин

Умные ответы в Яндекс поиске от Яндекс ИИ: сделай наш поисковик браузером по умолчанию.
НЕ хочу
Все говорят не хочу, а ты наш поисковик браузером по умолчанию.

8
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Dmitry

Зачем использовать отсталую зацензуренную нейронку от Яндекса когда есть чатгпт

5
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Roman Ivanov

Так это не нейронка, которая из головы ответ пишет. Это нейронка, которая пишет ответ, целиком опираясь на найденные источники, что резко уменьшает вероятность выдуманных деталей и галлюцинаций.

1
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Андрей Комягин

в чем ее отсталость то? там ссылки на источники реальных фактов, плюс формирует структурированный тезисный ответ с помощью ИИ. никакого бреда и ошибок как с генеративными сетями

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Джонни

Я с чатом гпт пользоваться браузером не перестал

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Нестор

вопрос на засыпку - только у меня Яндекс-Нейро тупит, тормозит и ругается с Дефендером? Помучился я с ним, помучился, да и снес браузер, чтоб нервы не мотать))

2
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Le Bro

Да, только у вас. Больше никто не пользуется просто

5
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