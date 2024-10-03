«Яндекс» добавил в поиск «умные» ответы от своего ИИ-сервиса «Нейро»

Раньше ответы нужно было запрашивать вручную — переходя на вкладку «нейро». Теперь они появляются в верхней части поисковой выдачи.Сервис изучает информацию в интернете и объединяет ключевые данные в один ответ со ссылками на источники. К ответу можно задать дополнительный вопрос по теме. Нейросеть запоминает контекст первого запроса, так что если спросить, что такое vc.ru, а потом уточнить, когда запустили издание, не упомянув название, она поймёт, о чём речь.Иногда сервис сам даёт важные уточнения, заметил редактор vc.ru. Например, при запросе «Как добраться до Итурупа» ИИ написал, что перед поездкой придётся оформить пропуск в пограничную зону. А в ответ на вопрос «Почему тупиков так назвали» рассказал не только про русскоязычное название, но ещё и про латинское и англоязычное.«Умные» ответы появляются не всегда. В основном на те запросы, где сервис «будет полезен и поможет сэкономить время», говорит компания. Если он не выдал ответ сам, его по-прежнему можно самостоятельно, перейдя на вкладку «нейро».Скринкаст vc.ruМодель научили справляться с многосоставными вопросами, «на которые в интернете обычно нет прямого ответа и для которых нужно изучить несколько тем по отдельности», рассказали в «Яндексе».Например, чтобы узнать, куда из Москвы лететь дольше — в Пекин или Ханой, — «Нейро» делит вопрос на две части, изучает данные по каждой и выдаёт общую сводку. В основной выдаче «умный» ответ на этот вопрос не появляется, но во вкладке «нейро» есть, проверил редактор vc.ru.Скриншот vc.ru«Нейро» также начал отвечать на вопросы в поиске по картинкам. По словам компании, можно спрашивать нейросеть про детали на изображениях и их значение. Из примера редактора vc.ru видно, что «Нейро» понимает вопросы без уточнений и рассказывает то, что знает об объекте в запросе, даже если не может дать прямой ответ на пользовательский запрос.Скриншот vc.ruЕщё один пользовательский сценарий с «Нейро» — решение задач по математике уровня начальной и средней школы. На условия задачи для четвёртого класса сервис выдал пошаговое решение и спрятал ответ за спойлером, раскрыть которой можно нажатием.В приложении «Яндекс с Алисой» нейросеть также распознаёт задачи на фотографиях — в том числе рукописные.Скриншот vc.ruПри поиске конкретных товаров «Нейро» поможет ответить на уточняющие вопросы: например, чем iPhone 16 Pro Max лучше iPhone 15 Pro Max. Блок с опцией будет доступен только для известных сервису продуктов, а знает он о 2,7 млрд товарных предложений.Скриншот vc.ruСреди других обновлений поиска «Яндекса» — списки банковских предложений прямо в выдаче (например, в ответ на запросы про «выгодную ипотеку», «вклады с высокими ставками», «дебетовые карты») и подборки врачей из более чем 740 тысяч специалистов.Скриншоты «Яндекса»Скриншоты «Яндекса»«Яндекс» представил «Нейро» на основе модели семейства YandexGPT 3 в апреле 2024 года. В июне сервис запустили в Казахстане. В июле добавили поддержку голосового ввода запросов.#новости #яндекс
Умные ответы в Яндекс поиске от Яндекс ИИ: сделай наш поисковик браузером по умолчанию.
НЕ хочу
Все говорят не хочу, а ты наш поисковик браузером по умолчанию.
Зачем использовать отсталую зацензуренную нейронку от Яндекса когда есть чатгпт
Так это не нейронка, которая из головы ответ пишет. Это нейронка, которая пишет ответ, целиком опираясь на найденные источники, что резко уменьшает вероятность выдуманных деталей и галлюцинаций.
в чем ее отсталость то? там ссылки на источники реальных фактов, плюс формирует структурированный тезисный ответ с помощью ИИ. никакого бреда и ошибок как с генеративными сетями
Я с чатом гпт пользоваться браузером не перестал
вопрос на засыпку - только у меня Яндекс-Нейро тупит, тормозит и ругается с Дефендером? Помучился я с ним, помучился, да и снес браузер, чтоб нервы не мотать))
Да, только у вас. Больше никто не пользуется просто