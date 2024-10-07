GigaChat от «Сбера» научили распознавать изображения и рукописный текст

Пользователи GigaChat Pro теперь могут отправить изображение в качестве запроса для дополнительного контекста, рассказали в «Сбере». Например, модель сможет определить, сколько человек на фотографии, во что они одеты и прочее.

Кроме того, модель научилась распознавать печатный и рукописный текст, формулы, графики, таблицы и анализировать данные из них. К примеру, можно сфотографировать часть конспекта и попросить нейросеть дать краткое содержание.

Функция также доступна бизнес-клиентам через API. Ритейлеры могут загрузить изображение товара и попросить сервис придумать к нему продающее описание или компании могут систематизировать медиаконтент, приводит примеры использования «Сбер».

Модель GigaChat Pro доступна бесплатно в веб-версии, Telegram и «ВКонтакте». Для доступа ко всем функциям нужно зайти через «Сбер ID».