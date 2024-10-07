GigaChat от «Сбера» научили распознавать изображения и рукописный текст

Функция также доступна через API.Пользователи GigaChat Pro теперь могут отправить изображение в качестве запроса для дополнительного контекста, рассказали в «Сбере». Например, модель сможет определить, сколько человек на фотографии, во что они одеты и прочее.Кроме того, модель научилась распознавать печатный и рукописный текст, формулы, графики, таблицы и анализировать данные из них. К примеру, можно сфотографировать часть конспекта и попросить нейросеть дать краткое содержание.Функция также доступна бизнес-клиентам через API. Ритейлеры могут загрузить изображение товара и попросить сервис придумать к нему продающее описание или компании могут систематизировать медиаконтент, приводит примеры использования «Сбер».Модель GigaChat Pro доступна бесплатно в веб-версии, Telegram и «ВКонтакте». Для доступа ко всем функциям нужно зайти через «Сбер ID».«Сбер» представил собственного чат-бота GigaChat в апреле 2023 года, а в сентябре того же года открыл доступ к нейросети для всех пользователей, представил GigaChat API для бизнеса и добавил ИИ-помощника в свой сервис SaluteBot. Чат-бота также поддерживают «умные» колонки SberBoom.#новости #сбер #gigachat
определить, сколько человек на фотографииСвериться с базами военкомата и отправить повестки.
Очень полезная нейросеть.
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Одна нейросеть чмырит другую, киберсрач который мы заслужили
Жаль, что результаты генерации все еще тотальная беспросветная унылая жалкая хрень 😞 Обидно, могли же сделать нормально, а не вот это вот всё. А они за ЭТО еще и бабла хотят, мдеееее
модель научилась распознавать печатный и рукописный текстВрачи из поликлиники смеются в лицо. Их все ещё могут распознать только провизоры в аптеке