Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области машинного обучения и нейросетей

Лауреатами стали американец Джон Хопфилд и британец Джеффри Хинтон — его называют «крёстным отцом искусственного интеллекта».Об этом сообщил Нобелевский комитет. Шведская королевская академия наук отметила вклад учёных в «основополагающие открытия и изобретения, которые способствовали развитию машинного обучения с использованием искусственных нейронных сетей».В частности, Хопфилд разработал «ассоциативную память» — метод, который позволяет восстанавливать изображения или другие виды данных, даже если они частично искажены. Подход основан на физических свойства атомов и работает по принципу поиска «наиболее похожего» среди сохранённых данных.Хинтон на основе разработок Хопфилда создал нейросеть, которую называют «машиной Больцмана». В процессе обучения она начала распознавать ключевые элементы на изображениях.В 2012 году Хинтон вместе с аспирантами Ильёй Суцкевером и Алексом Крижевским разработал нейросеть, которая могла анализировать тысячи фотографий и с высокой точностью распознавать объекты на них.Созданный ими стартап DNNResearch в 2013 году купила Google. Хинтон проработал в корпорации до 2023 года, но ушёл из-за этических разногласий по вопросу развития ИИ. По его словам, генеративный ИИ может способствовать распространению дезинформации: «Возможно, вы больше не сможете знать, что является правдой».Илья Суцкевер в 2015 году стал сооснователем OpenAI и был главным научным сотрудником стартапа. Но в мае 2024 года, после корпоративного конфликта, объявил об уходе из компании. После этого он запустил собственный ИИ-стартап Safe Superintelligence и привлёк $1 млрд инвестиций.Кирилл КазаковБудущее28.02.2018«Только благодаря надежде на выздоровление моей жены я мог продолжать работу над ИИ» Конспект материала Toronto Life о Джеффри Хинтоне, пионере искусственного интеллекта.#новости #нобелевскаяпремия
Не очень это похоже на физику, видимо ничего интереснее не нашлось
Должны эбонитовые палочки изобретать? Или ещё раз деление ядра атома?
Очень даже физика, прочтите подробное описание работ этих учёных.
Ну так. Физики до сих пор не знают, как работает гравитационное притяжение (согласно общей теории относительности). Последняя научная работа, из того что я видел, датирована июнь 23-го. 2023. Пишут предыдущее объяснение неправильное, вот правильное. Причём спорят об одном и том же. Учёный на костре печёный ))
В частности, Хопфилд разработал «ассоциативную память» — метод, который позволяет восстанавливать изображения или другие виды данных, даже если они частично искажены. Подход основан на физических свойства атомов и работает по принципу поиска «наиболее похожего» среди сохранённых данных.
Нужно было сразу вручать нобелевку и по психологии. Жаль по математике не выдают. Можно и туда было бы засунуть.
Компьютер - железный 💁♀️
Значит физика 🤗💖👍
Шахбанова Зайнаб ты да брат?
Потому что программирование это лингвистика по сути.