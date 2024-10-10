Модель Google для генерации изображений Imagen 3 стала доступна всем пользователям чат-бота Gemini

В том числе тем, кто не платит за подписку.Но она потребуется для некоторых опций, предупредила Google, не уточнив детали. Редактор vc.ru, например, узнал при тестировании, что подписка Gemini Advaced нужна для создания изображений с людьми. Чат-бот в ответ на вопрос, что он может сгенерировать без неё, сказал, что даже с ней не умеет создавать картинки.Скриншот vc.ruЕсли хочется добавить детали к уже сгенерированному сюжету или что-то в нём поправить, можно попросить об этом чат-бота, но тогда изменится вся картинка.Скриншот vc.ruСкриншот vc.ruНекоторые пользователи Reddit отметили, что нейросеть Google отказывается создавать картинки чаще, чем её аналоги. Одному из них, например, Imagen 3 не стала генерировать иллюстрацию к короткой страшилке.Другому отказывала на запросы с упоминанием фотореализма, а редактору vc.ru не хотела генерировать изображения по слишком абстрактным описаниям, где вместо конкретного физического объекта или существа используются процессы и ощущения.Скриншот vc.ruСкриншот vc.ruСкриншот vc.ruGoogle представила модель Imagen 3 в мае 2024 года. Как пишет Tom's Guide, она создаёт более детализированные изображения и лучше предыдущей версии понимает инструкции.Чат-бот Gemini не работает в России, но воспользоваться им можно, выставив IP-адрес другой страны. #новости #google
Новости инноваций из России:
- VK поменял цвет кнопки
- Яндекс вручную подправил карту
- Сбер ничего не сделал
а как же карта сбера со светодиодами???
Новость буквально несколько часов назад:
Яндекс представил обновлённую YandexART
Так это же отлично, если бы ии генерировал запреты и налоги..
Красавчики креативно подошли для соблюдения юрисдикций от богов всея Руси😄
Пару дней пробовал gemini, оч тупая в сравнении с chatgpt