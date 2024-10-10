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vc.ru
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Полина Лааксо
AI

Модель Google для генерации изображений Imagen 3 стала доступна всем пользователям чат-бота Gemini

В том числе тем, кто не платит за подписку.

  • Но она потребуется для некоторых опций, предупредила Google, не уточнив детали. Редактор vc.ru, например, узнал при тестировании, что подписка Gemini Advaced нужна для создания изображений с людьми. Чат-бот в ответ на вопрос, что он может сгенерировать без неё, сказал, что даже с ней не умеет создавать картинки.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Если хочется добавить детали к уже сгенерированному сюжету или что-то в нём поправить, можно попросить об этом чат-бота, но тогда изменится вся картинка.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Некоторые пользователи Reddit отметили, что нейросеть Google отказывается создавать картинки чаще, чем её аналоги. Одному из них, например, Imagen 3 не стала генерировать иллюстрацию к короткой страшилке.
  • Другому отказывала на запросы с упоминанием фотореализма, а редактору vc.ru не хотела генерировать изображения по слишком абстрактным описаниям, где вместо конкретного физического объекта или существа используются процессы и ощущения.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Google представила модель Imagen 3 в мае 2024 года. Как пишет Tom's Guide, она создаёт более детализированные изображения и лучше предыдущей версии понимает инструкции.

Чат-бот Gemini не работает в России, но воспользоваться им можно, выставив IP-адрес другой страны.

#новости #google

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8
8 комментариев
Курчатов

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Полина Лааксо
Автор

а как же карта сбера со светодиодами???

1
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lakoros

Новость буквально несколько часов назад:
Яндекс представил обновлённую YandexART

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шатал устоев

Так это же отлично, если бы ии генерировал запреты и налоги..

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umudumu
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Тим Гафаров

Красавчики креативно подошли для соблюдения юрисдикций от богов всея Руси😄

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А почему так

Пару дней пробовал gemini, оч тупая в сравнении с chatgpt

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