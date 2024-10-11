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Таня Боброва
AI

«Яндекс» представил новую версию технологии перевода текста на изображениях на базе нейросетей

Переводчик лучше понимает стиль оригинального текста и игру слов на английском.

  • Разработчики создали отдельную модель семейства YandexGPT, адаптированную под задачи перевода с английского на русский, рассказали в «Яндексе». Обновление доступно в мобильных приложениях «Переводчика» и «Браузера» и в десктопном «Браузере». «Позже» появится в «Умной камере».

  • Модель понимает стиль оригинального текста и может сохранить игру слов. Также теперь переводчик подбирает более точные формулировки во фразах с несколькими значениями и не переводит выражения дословно.

  • Кроме того, компания улучшила визуализацию перевода для «нескольких десятков» языков. Технология стирает оригинальный текст с изображения и располагает переведённый поверх него.

  • Алгоритмы подбирают шрифт, размер и цвет букв и убирают артефакты, чтобы перевод на картинках выглядел естественно. Переводчик распознаёт переносы слов и может понять значение, даже если в кадре только часть слова.

Источник здесь и далее: «Яндекс»
Источник здесь и далее: «Яндекс»
«Яндекс» представил новую версию технологии перевода текста на изображениях на базе нейросетей
«Яндекс» представил новую версию технологии перевода текста на изображениях на базе нейросетей

#новости #яндекспереводчик #яндекс

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55
16
16 комментариев
Griby Lenina

Они научились не начинать строку с запятой? Прогресс, однако.

5
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Артур Кожевников

Но теперь выравнивание по центру полетело. Надо переделывать.

1
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Агент К

Ну, главная фишка во всех примерах в том, что у букв теперь нет (или почти нет) заливки в цвет фона. Будто бы наложили на оригинальный фон.

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Водяной

Яндексу бы перед нерезидентами рассчитаться... Но это видимо другое

2
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Вадим Д.

Насчёт адаптации игры слов, каламбуров и прочих сложных конструкций сомнительно, но в целом очень неплохо 👍🏻

1
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Руслан Астафьев

прогресс
и было бы здорово на другие языки распространять постепенно

1
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Andrey Shepelyov

Кто будет читать художественную литературу переведенную ИИ ?

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