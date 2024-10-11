«Яндекс» представил новую версию технологии перевода текста на изображениях на базе нейросетей

Переводчик лучше понимает стиль оригинального текста и игру слов на английском.Разработчики создали отдельную модель семейства YandexGPT, адаптированную под задачи перевода с английского на русский, рассказали в «Яндексе». Обновление доступно в мобильных приложениях «Переводчика» и «Браузера» и в десктопном «Браузере». «Позже» появится в «Умной камере».Модель понимает стиль оригинального текста и может сохранить игру слов. Также теперь переводчик подбирает более точные формулировки во фразах с несколькими значениями и не переводит выражения дословно.Кроме того, компания улучшила визуализацию перевода для «нескольких десятков» языков. Технология стирает оригинальный текст с изображения и располагает переведённый поверх него.Алгоритмы подбирают шрифт, размер и цвет букв и убирают артефакты, чтобы перевод на картинках выглядел естественно. Переводчик распознаёт переносы слов и может понять значение, даже если в кадре только часть слова.Источник здесь и далее: «Яндекс»#новости #яндекспереводчик #яндекс
Они научились не начинать строку с запятой? Прогресс, однако.
Но теперь выравнивание по центру полетело. Надо переделывать.
Ну, главная фишка во всех примерах в том, что у букв теперь нет (или почти нет) заливки в цвет фона. Будто бы наложили на оригинальный фон.
Яндексу бы перед нерезидентами рассчитаться... Но это видимо другое
Насчёт адаптации игры слов, каламбуров и прочих сложных конструкций сомнительно, но в целом очень неплохо 👍🏻
прогресс
и было бы здорово на другие языки распространять постепенно
Кто будет читать художественную литературу переведенную ИИ ?