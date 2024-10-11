«Яндекс» представил новую версию технологии перевода текста на изображениях на базе нейросетей

Разработчики создали отдельную модель семейства YandexGPT, адаптированную под задачи перевода с английского на русский, рассказали в «Яндексе». Обновление доступно в мобильных приложениях «Переводчика» и «Браузера» и в десктопном «Браузере». «Позже» появится в «Умной камере».

Модель понимает стиль оригинального текста и может сохранить игру слов. Также теперь переводчик подбирает более точные формулировки во фразах с несколькими значениями и не переводит выражения дословно.



Кроме того, компания улучшила визуализацию перевода для «нескольких десятков» языков. Технология стирает оригинальный текст с изображения и располагает переведённый поверх него.