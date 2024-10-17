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Полина Лааксо
AI

Российский производитель электроники Fplus начнёт выпускать серверы с российскими GPU

Последние будет разрабатывать НТЦ «Модуль».

  • В 2025 году компания рассчитывает произвести 100 серверов, а дальше выйти на объём выпуска в «тысячи» единиц продукции, сообщили «Ведомостям» в Fplus.
  • Для этой цели «Модуль» разрабатывает GPU-карты двух видов — «NM Quard 20 ГБ» и «NM Card 5 ГБ». «Поверхностный монтаж» планируют проводить в России. Компоненты будут работать под управлением российской ОС Astra Linux. Других деталей пока нет.
  • GPU — графический процессор. Он нужен для обработки графики, 3D-моделирования, а также работы с любыми другими данными, которые требуют сложных математических действий. В Fplus говорят, что решения можно будет использовать для «исполнения алгоритмов нейронных сетей, а также обработки сигналов и изображений, но не для обучения искусственного интеллекта».
  • «Ведомости» назвали будущую разработку «убийцей Nvidia» — американская компания тоже создаёт процессоры, а также системы на чипе. Но редакция газеты не привела критерии, которые бы указывали на то, что решение сможет хотя бы соответствовать уровню Nvidia.
  • В ЦК НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» допустили, что разработка «может быть» востребована в критически важных системах, где закон требует устанавливать российские детали. Но невозможность использовать её для обучения ИИ — «серьёзное ограничение». Одно оно уже не позволяет «заменить» Nvidia.
Источник фото: Cubiq
Источник фото: Cubiq

#новости #чипы #gpu

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36 комментариев
Vladimir Babikov

"убийцей Nvidia" - звучит также как и тюменский Илон Маск

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Иван Петров

А почему в России все что хотят создать ассоциируют со словом "Убийца"????.

5
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Дмитрий

Это те же люди, у которых ётафон был убийцей эпл.

1
Ответить
Отрицательный Веган

«Ведомости» назвали будущую разработку «убийцей Nvidia» — американская компания тоже создаёт процессоры, а также системы на чипе. Но редакция газеты не привела критерии, которые бы указывали на то, что решение сможет хотя бы соответствовать уровню Nvidia.Главное спиздануть, а отвечать за это не надо.

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Печенег

«Ведомости» назвали будущую разработку «убийцей Nvidia»

Остап Бендер бы позавидовал с Нью-Васюками

5
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Комментарий недоступен

«Поверхностный монтаж» планируют проводить в России.
Очень надеюсь, что там действительно есть именно наша архитектура, а не переклееный шильдик.

2
1
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Слегка Придурковатый

Микросхема интегральная К1879ВМ8Я представляет собой гетерогенный многоядерный процессор цифровой обработки сигналов на базе оригинальной архитектуры NeuroMatrix с управляющих RISC-ядром.

4
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