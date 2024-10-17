Российский производитель электроники Fplus начнёт выпускать серверы с российскими GPU

Последние будет разрабатывать НТЦ «Модуль».В 2025 году компания рассчитывает произвести 100 серверов, а дальше выйти на объём выпуска в «тысячи» единиц продукции, сообщили «Ведомостям» в Fplus.Для этой цели «Модуль» разрабатывает GPU-карты двух видов — «NM Quard 20 ГБ» и «NM Card 5 ГБ». «Поверхностный монтаж» планируют проводить в России. Компоненты будут работать под управлением российской ОС Astra Linux. Других деталей пока нет.GPU — графический процессор. Он нужен для обработки графики, 3D-моделирования, а также работы с любыми другими данными, которые требуют сложных математических действий. В Fplus говорят, что решения можно будет использовать для «исполнения алгоритмов нейронных сетей, а также обработки сигналов и изображений, но не для обучения искусственного интеллекта».«Ведомости» назвали будущую разработку «убийцей Nvidia» — американская компания тоже создаёт процессоры, а также системы на чипе. Но редакция газеты не привела критерии, которые бы указывали на то, что решение сможет хотя бы соответствовать уровню Nvidia.В ЦК НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» допустили, что разработка «может быть» востребована в критически важных системах, где закон требует устанавливать российские детали. Но невозможность использовать её для обучения ИИ — «серьёзное ограничение». Одно оно уже не позволяет «заменить» Nvidia.Источник фото: Cubiq#новости #чипы #gpu
"убийцей Nvidia" - звучит также как и тюменский Илон Маск
А почему в России все что хотят создать ассоциируют со словом "Убийца"????.
Это те же люди, у которых ётафон был убийцей эпл.
«Ведомости» назвали будущую разработку «убийцей Nvidia» — американская компания тоже создаёт процессоры, а также системы на чипе. Но редакция газеты не привела критерии, которые бы указывали на то, что решение сможет хотя бы соответствовать уровню Nvidia.Главное спиздануть, а отвечать за это не надо.
«Ведомости» назвали будущую разработку «убийцей Nvidia»
Остап Бендер бы позавидовал с Нью-Васюками
«Поверхностный монтаж» планируют проводить в России.
Очень надеюсь, что там действительно есть именно наша архитектура, а не переклееный шильдик.
Микросхема интегральная К1879ВМ8Я представляет собой гетерогенный многоядерный процессор цифровой обработки сигналов на базе оригинальной архитектуры NeuroMatrix с управляющих RISC-ядром.