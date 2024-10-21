Разработчик «умного» бота-поисковика Perplexity начал переговоры о привлечении свыше $500 млн при оценке в $9 млрд — СМИ

В январе 2024 года компанию оценили в $520 млн. В апреле — в $1 млрд. А летом — уже в $3 млрд.Детали возможного раунда неизвестны. Финансовые условия ещё могут измениться, пишут WSJ и CNBC со ссылкой на источники.По данным собеседника Bloomberg, переговоры начали на фоне интереса со стороны инвесторов. Сам стартап не планировал в ближайшее время привлекать деньги. Perplexity от комментариев отказалась.Скриншот vc.ru Perplexity — бот с фокусом на выполнение поисковых запросов. К ответам прикладывает ссылки на источники. Работает на основе языковых моделей от разных разработчиков, включая OpenAI и Meta (запрещена в России).Деньги Perplexity выручает от продажи подписок (прогнозируемая годовая выручка — $50 млн). Например, тариф Professional стоит $20 в месяц — он поддерживает безлимитную загрузку файлов, а также графические модели. Стоимость корпоративной подписки зависит от разных условий.С момента основания в 2022 году компания привлекла более $400 млн. Среди инвесторов — структура SoftBank, основатель Amazon Джефф Безос, Nvidia, бывший топ-менеджер Microsoft, сотрудники Google. Последнюю в медиа называют основным конкурентом сервиса.Пользуетесь Perplexity?ДаНетНет голосовАнонимный#новости #perplexity
Дайте денег этим господам! Гугл перестал нормально искать, chatGPT периодически несет какую-то херню на серьезном лице. А вот такого поисковика очень не хватает. Только название поменяйте.
Все равно нам все это заблокируют за нескрепную выдачу
chatGPT периодически несет какую-то хернюТак и было задумано..
как нормально искал, так и продолжает.
Спасибо, что работают на территории рф
Бот который будет гуглить за тебя.
Компания уже привлекла 8 воображаемых годовых доходов и оценивается в 180 воображаемых годовых доходов.
ПодписОчка и прочие saasы всегда переоцениваются, главное хомяков загнать, выйти на ipo, потом откэшиться