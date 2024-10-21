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vc.ru
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Полина Лааксо
AI

Разработчик «умного» бота-поисковика Perplexity начал переговоры о привлечении свыше $500 млн при оценке в $9 млрд — СМИ

В январе 2024 года компанию оценили в $520 млн. В апреле — в $1 млрд. А летом — уже в $3 млрд.

  • Детали возможного раунда неизвестны. Финансовые условия ещё могут измениться, пишут WSJ и CNBC со ссылкой на источники.
  • По данным собеседника Bloomberg, переговоры начали на фоне интереса со стороны инвесторов. Сам стартап не планировал в ближайшее время привлекать деньги. Perplexity от комментариев отказалась.
Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • Perplexity — бот с фокусом на выполнение поисковых запросов. К ответам прикладывает ссылки на источники. Работает на основе языковых моделей от разных разработчиков, включая OpenAI и Meta (запрещена в России).
  • Деньги Perplexity выручает от продажи подписок (прогнозируемая годовая выручка — $50 млн). Например, тариф Professional стоит $20 в месяц — он поддерживает безлимитную загрузку файлов, а также графические модели. Стоимость корпоративной подписки зависит от разных условий.
  • С момента основания в 2022 году компания привлекла более $400 млн. Среди инвесторов — структура SoftBank, основатель Amazon Джефф Безос, Nvidia, бывший топ-менеджер Microsoft, сотрудники Google. Последнюю в медиа называют основным конкурентом сервиса.
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#новости #perplexity

11
15
15 комментариев
Максим Исаев

Дайте денег этим господам! Гугл перестал нормально искать, chatGPT периодически несет какую-то херню на серьезном лице. А вот такого поисковика очень не хватает. Только название поменяйте.

4
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Гер Шмитт

Все равно нам все это заблокируют за нескрепную выдачу

5
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Иванов Иван

chatGPT периодически несет какую-то хернюТак и было задумано..

2
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Андрей Маркелов

как нормально искал, так и продолжает.

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Shepard

Спасибо, что работают на территории рф

5
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Иванов Иван

Бот который будет гуглить за тебя.
Компания уже привлекла 8 воображаемых годовых доходов и оценивается в 180 воображаемых годовых доходов.

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Лев Коптев

ПодписОчка и прочие saasы всегда переоцениваются, главное хомяков загнать, выйти на ipo, потом откэшиться

4
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