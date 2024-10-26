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Полина Лааксо
AI

Instagram* начал тестировать инструмент для «дорисовки» фотографий, загружаемых в Stories

Когда состоится полноценный релиз — неизвестно.

  • Возможность появилась у Сэма Шэффера — блогера и главы направления новых медиа в стартапе Humane, который в 2023 году представил «умную» брошь AI Pin.
  • Инструмент работает на основе решений Meta* AI. Появляется в режиме редактирования загруженного фото — в верхней части экрана. Нейросеть выдаёт один вариант, но можно попросить её сгенерировать другой.
Слева — исходник. Справа — результат генерации. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpapa_verge%2Fstatus%2F1849868427135156485&postId=1614993" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Сэм Шэффер </a>
Слева — исходник. Справа — результат генерации. Источник: Сэм Шэффер 
  • Instagram* пока не анонсировал функцию, поэтому неясно, в каких странах её тестируют. Сам Шэффер из США. Некоторые допустили, что в странах ЕС она не появится — из-за местного регулирования.
  • Мнения пользователей по поводу нововведения разделились. Одни считают, что инструмент полезный и результат, который показал блогер, достойный. Другие недоумевают, зачем тогда вообще делать фотографии, если всё можно сгенерировать с помощью ИИ.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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6 комментариев
ВИНКЕВИЧ

Фотографии? Это прошлый век. Зачем показывать реальность, когда ИИ может сгенерировать её "красивую" версию? Теперь даже фото утреннего кофе нуждается в художественном видении от ии...

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Дмитрий Пинчук

скоро везде будет сплошная искусственная жизнь

4
Ответить
DxdV

Будто бы до этого в инстаграме была сплошь настоящая

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Бонифаций на каникулах

В каждом инстаграме в 2025
https://www.youtube.com/watch?v=k8F3UE9qFsg

1
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Полина Лааксо
Автор

увидев сэмберга, подумала, что видик будет с песней d*** in the box. в комментариях под постом шэффера несколько шуток про палку на дорисованной фотке

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Ilya Brin

Instagram Premium ⭐️
приближается

✨ ИИ дорисует фото, придумает оригинальную подпись и подходящие хэштеги

✨ ИИ поможет красиво ответить на сообщение в директе или вовсе сделает это за пользователя

✨ ИИ сам поставит лайки под всеми постами из ленты согласно целям и трендам


Больше не придется фоткать еду перед тем, как съесть. Просто пишем: «я ем авакаду и запеваю кофем ☺️» - изи, фотографии готовы.

Меняй деньги на лайки
А жизнь пусть идет по бигдате 😎

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