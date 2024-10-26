Instagram* начал тестировать инструмент для «дорисовки» фотографий, загружаемых в Stories

Когда состоится полноценный релиз — неизвестно.Возможность появилась у Сэма Шэффера — блогера и главы направления новых медиа в стартапе Humane, который в 2023 году представил «умную» брошь AI Pin.Инструмент работает на основе решений Meta* AI. Появляется в режиме редактирования загруженного фото — в верхней части экрана. Нейросеть выдаёт один вариант, но можно попросить её сгенерировать другой.Слева — исходник. Справа — результат генерации. Источник: Сэм Шэффер Instagram* пока не анонсировал функцию, поэтому неясно, в каких странах её тестируют. Сам Шэффер из США. Некоторые допустили, что в странах ЕС она не появится — из-за местного регулирования.Мнения пользователей по поводу нововведения разделились. Одни считают, что инструмент полезный и результат, который показал блогер, достойный. Другие недоумевают, зачем тогда вообще делать фотографии, если всё можно сгенерировать с помощью ИИ.*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости
Фотографии? Это прошлый век. Зачем показывать реальность, когда ИИ может сгенерировать её "красивую" версию? Теперь даже фото утреннего кофе нуждается в художественном видении от ии...
скоро везде будет сплошная искусственная жизнь
Будто бы до этого в инстаграме была сплошь настоящая
В каждом инстаграме в 2025
https://www.youtube.com/watch?v=k8F3UE9qFsg
увидев сэмберга, подумала, что видик будет с песней d*** in the box. в комментариях под постом шэффера несколько шуток про палку на дорисованной фотке
Instagram Premium ⭐️
приближается
✨ ИИ дорисует фото, придумает оригинальную подпись и подходящие хэштеги
✨ ИИ поможет красиво ответить на сообщение в директе или вовсе сделает это за пользователя
✨ ИИ сам поставит лайки под всеми постами из ленты согласно целям и трендам
Больше не придется фоткать еду перед тем, как съесть. Просто пишем: «я ем авакаду и запеваю кофем ☺️» - изи, фотографии готовы.
Меняй деньги на лайки
А жизнь пусть идет по бигдате 😎