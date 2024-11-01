ИИ-сервис для изучения английского языка детьми Buddy.ai с основателями из России привлёк $11 млн

Деньги направят на развитие приложения. Раунд возглавили фонды Bitkraft Ventures, Educapital. Среди других инвесторов — One Way Venture, J Ventures, Point72 Ventures, Goodwater Capital, акционеры компании и бизнес-ангелы, пишет Forbes.Деньги направят на развитие мобильного приложения Buddy.ai. В нём дети могут изучать буквы, цифры, цвета и другие слова на английском языке. В обучении помогает анимационный персонаж, который с помощью технологии распознавания голоса воспринимает речь ребёнка и отвечает на его вопросы.У сервиса есть пробный период с ограниченным набором слов для изучения. Чтобы открыть больше функций, нужно оформить подписку: за $12,49 (около 1200 рублей по курсу ЦБ на 1 ноября 2024 года) в месяц, либо $4,99 (484 рубля) в месяц при подкупке подписки на полгода и $4,16 (403 рубля) в месяц при покупке на год.Компанию в 2017 году в США основали Иван Крюков и Дмитрий Плотников, которые до этого работали в стартапе Cubic AI. Сначала предприниматели хотели создать голосового помощника для детей, но затем изменили направление деятельности, увидев «перспективы на рынке образования».На старте проект привлёк $500 тысяч от бизнес-ангела Константина Сенченко, а в 2020-2022 годах — ещё $4,5 млн от Leta Capital, YellowRockets и One Way Ventures. Затем он объединился со стартапом Edwin.В 2023 году Buddy.ai запустил курс раннего обучения, предназначенный для англоговорящих детей в возрасте четырёх-семи лет на рынке США. Инвестиции направят на развитие в том числе этого направления бизнеса. По данным компании, по итогам 2023-го её приложение скачали 22 млн раз, в 2024-м — больше 50 млн.#новости
чатгпт хуже яндексагпт
😂😂😂
Шутка года
https://m.youtube.com/watch?v=iTJ4yea3q78&pp=ygUk0KfRgtC-INGC0L4g0YXRg9C50L3RjyDRh9GC0L4g0Y3RgtC-
Спроси у Алисы сколько вторников в неделе 🤣
Ты тоже хуже яндекс гпт
Чем ChatGPT хуже? Бесплатная версия в приложении, разговариваешь с ней, просишь научить английскому. Все.
С тем же успехом можно взять любого англоговорящего и сказать ему, чтобы научил. Нужна методология и подходящие инструменты для обучения, 99% человек даже запромптить ChatGPT не сможет правильно