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Евгения Евсеева
AI

ИИ-сервис для изучения английского языка детьми Buddy.ai с основателями из России привлёк $11 млн

Деньги направят на развитие приложения.

ИИ-сервис для изучения английского языка детьми Buddy.ai с основателями из России привлёк $11 млн
  • Раунд возглавили фонды Bitkraft Ventures, Educapital. Среди других инвесторов — One Way Venture, J Ventures, Point72 Ventures, Goodwater Capital, акционеры компании и бизнес-ангелы, пишет Forbes.
  • Деньги направят на развитие мобильного приложения Buddy.ai. В нём дети могут изучать буквы, цифры, цвета и другие слова на английском языке. В обучении помогает анимационный персонаж, который с помощью технологии распознавания голоса воспринимает речь ребёнка и отвечает на его вопросы.
  • У сервиса есть пробный период с ограниченным набором слов для изучения. Чтобы открыть больше функций, нужно оформить подписку: за $12,49 (около 1200 рублей по курсу ЦБ на 1 ноября 2024 года) в месяц, либо $4,99 (484 рубля) в месяц при подкупке подписки на полгода и $4,16 (403 рубля) в месяц при покупке на год.
  • Компанию в 2017 году в США основали Иван Крюков и Дмитрий Плотников, которые до этого работали в стартапе Cubic AI. Сначала предприниматели хотели создать голосового помощника для детей, но затем изменили направление деятельности, увидев «перспективы на рынке образования».
  • На старте проект привлёк $500 тысяч от бизнес-ангела Константина Сенченко, а в 2020-2022 годах — ещё $4,5 млн от Leta Capital, YellowRockets и One Way Ventures. Затем он объединился со стартапом Edwin.
  • В 2023 году Buddy.ai запустил курс раннего обучения, предназначенный для англоговорящих детей в возрасте четырёх-семи лет на рынке США. Инвестиции направят на развитие в том числе этого направления бизнеса. По данным компании, по итогам 2023-го её приложение скачали 22 млн раз, в 2024-м — больше 50 млн.

#новости

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11
11
33 комментария
Иван Калугин

чатгпт хуже яндексагпт

4
1
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Джейкоб Петрович

😂😂😂
Шутка года

4
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Bitcoin Ganesh

https://m.youtube.com/watch?v=iTJ4yea3q78&pp=ygUk0KfRgtC-INGC0L4g0YXRg9C50L3RjyDRh9GC0L4g0Y3RgtC-

m.youtube.com
Шо то хуйня, шо это хуйня
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1
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Укладчик стекловаты

Спроси у Алисы сколько вторников в неделе 🤣

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Krem-brulee

Ты тоже хуже яндекс гпт

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Тот самый партизан

Чем ChatGPT хуже? Бесплатная версия в приложении, разговариваешь с ней, просишь научить английскому. Все.

3
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Макс Кроу

С тем же успехом можно взять любого англоговорящего и сказать ему, чтобы научил. Нужна методология и подходящие инструменты для обучения, 99% человек даже запромптить ChatGPT не сможет правильно

9
1
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