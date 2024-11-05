Amazon добавила в онлайн-кинотеатр Prime функцию пересказа серий и сезонов сериалов

На случай, если долго выхода продолжения и забыл, что было в начале.Как выглядит функция в меню сериала. Источник: AmazonФункция уже доступна в США на Fire TV — телевизорах от Amazon, пишет компания. До конца 2024 года добавят поддержку и других устройств.Инструмент называется X-Ray Recaps. Он предлагает текстовый пересказ сезонов, серий и их фрагментов. Как утверждает компания, функция пригодится в том случае, если пользователь забыл содержание предыдущего сезона или серии.Для создания пересказа X-Ray Recaps анализирует видеоряд и субтитры к нему, а затем показывает пользователю краткую сводку.Пересказ первых трёх серий второго сезона «Загрузки». Источник: AmazonФункция персонализированная и избегает «спойлеров»: она учитывает историю просмотра и пересказывает сюжет ровно до той минуты, на которой остановился пользователь.#новости #amazon #prime
Да такая функция на каждом пиратском портале есть.
Да такая функция на каждом пиратском портале есть.У пиратских порталов к тому же обычно и выбор озвучек на любой вкус (оригинал / дубляж / закадровый / несколько авторских, для особых ценителей ).
И субтитры можно любые выбрать. И качество любое поставить.
А не жричодали: официальный перевод для твоего региона + (иногда) субтитры на языке региона.
Сколько индусов под капотом?
1500 и.с. (Индусских сил)
Может кому то и понравиться, но я люблю смотреть все серии, если это возможно, если что то не посмотрела, обязательно досмотрю, читать если можно смотреть как то так...
Мне точно понравится - хоть буду знать, что там моя ребятня сегодня посмотрела, пока я крутилась, как белка в колесе, по дому)))