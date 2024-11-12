Разработчик ИИ-решений для бизнеса Writer привлёк $200 млн от фондов Salesforce, Adobe, IBM и других при оценке в $1,9 млрд

В сентябре 2023 года она составляла чуть более $500 млн.Деньги направят в том числе на разработку ИИ-агентов, которые смогут выполнять задачи за пользователей, — для розничной торговли, финансового сектора и здравоохранения.После этого раунда общий объём инвестиций в проект достиг $326 млн. Два партнёра участвовавших в раунде фондов Premji Invest и Radical Ventures войдут в совет директоров.Калифорнийский стартап Writer основали в 2020 году Мэй Хабиб и Васим Альших, которые до этого развивали Qordoba — компанию по локализации продуктов.Writer предлагает собственные языковые модели Palmyra, сервис для разработки ИИ-приложений и инструменты для работы с данными. Среди её клиентов — Mars, Qualcomm, Salesforce, Uber, Accenture, L’Oreal и другие.Хабиб и Альших. Источник фото: Forbes#новости
Шляпа
На его месте должен был быть Я!
А ты все сидишь и покоряешь просторы VC))) Надо брать на заметку и возможно все получится.
выполнять задачи за пользователей,
"смогут выполнять задачи за пользователей"
Это какой-то очень херовый питч
Но сработало же
На сайте есть конкретные кейсы, которые выглядят вкусно и без надоевшей всем воды:
Draft faster responses to IRS and SEC notices across all divisions and portfolio companies.
Trace and vouch audit evidence against transactional data and summarize findings.
Confirm that new marketing assets, including text and imagery, use approved claims and include appropriate disclaimers.
Compare the current version of a document or URL, like a contract or a statute, to the prior version and identify what’s different.
Create an always-on resource that can answer common questions about employee policies and benefits.
И тд. Даже хочется отдать деньги за такое.