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Артур Томилко
AI

OpenAI запланировала в январе 2025 года представить ИИ-агента, который сможет управлять компьютером от имени пользователя — Bloomberg

Его кодовое название Operator.

  • О планах OpenAI по запуску ИИ-агента Bloomberg рассказали два осведомлённых источника. Компания рассчитывает представить сервис в январе 2025 года.
  • Operator сможет по запросу пользователя самостоятельно управлять компьютером — например, для написания кода, бронирования поездок и других действий.
  • На начальном этапе он будет работать в режиме «предварительного просмотра», отмечают собеседники. Разработчики смогут получить к нему доступ через API.
  • В октябре 2024 года Anthropic выходцев из OpenAI выпустила обновление для модели Claude 3.5 Sonnet, которое позволяет нейросети взаимодействовать с интерфейсами в компьютере: видеть экран, двигать курсором, нажимать на кнопки. Пока обновление находится на стадии открытого бета-тестирования.
  • В том же месяце ИИ-агента для рекрутеров начал тестировать LinkedIn. Он умеет подбирать кандидатов, которые подходят под запрос рекрутера, отвечать соискателям на базовые вопросы о вакансии и составлять расписания собеседований.
  • По данным The Information, в декабре 2024 года Google планирует представить превью ИИ-агента, который сможет выполнять задачи в браузере. Например, «агрегировать данные, совершать покупки, бронировать рейсы».

#новости #openai

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11
18 комментариев
Griby Lenina

представить ИИ-агентаДважды иностранный.

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3
2
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Вадим Д.

Ордена Троцкого!

4
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Иванов Иван

Но мы то знаем что настоящее кодовое название проекта - Indus.

12
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Камиль Харисян

Пф.

8
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Максим Исаев

Угу, потом будешь объяснять, что это чертов ИИ дискредитировал, а не ты

2
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Алексей Алексеев

Ну что кожанные мешки , готовы к терминатору?)

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new_comment

Кожаный мешок здесь только ты. А мы ИИ-агенты.
Мы готовы.

2
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