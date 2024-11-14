Его кодовое название Operator.О планах OpenAI по запуску ИИ-агента Bloomberg рассказали два осведомлённых источника. Компания рассчитывает представить сервис в январе 2025 года.Operator сможет по запросу пользователя самостоятельно управлять компьютером — например, для написания кода, бронирования поездок и других действий.На начальном этапе он будет работать в режиме «предварительного просмотра», отмечают собеседники. Разработчики смогут получить к нему доступ через API.В октябре 2024 года Anthropic выходцев из OpenAI выпустила обновление для модели Claude 3.5 Sonnet, которое позволяет нейросети взаимодействовать с интерфейсами в компьютере: видеть экран, двигать курсором, нажимать на кнопки. Пока обновление находится на стадии открытого бета-тестирования.В том же месяце ИИ-агента для рекрутеров начал тестировать LinkedIn. Он умеет подбирать кандидатов, которые подходят под запрос рекрутера, отвечать соискателям на базовые вопросы о вакансии и составлять расписания собеседований.По данным The Information, в декабре 2024 года Google планирует представить превью ИИ-агента, который сможет выполнять задачи в браузере. Например, «агрегировать данные, совершать покупки, бронировать рейсы».#новости #openai
представить ИИ-агентаДважды иностранный.
Ордена Троцкого!
Но мы то знаем что настоящее кодовое название проекта - Indus.
Пф.
Угу, потом будешь объяснять, что это чертов ИИ дискредитировал, а не ты
Ну что кожанные мешки , готовы к терминатору?)
Кожаный мешок здесь только ты. А мы ИИ-агенты.
Мы готовы.