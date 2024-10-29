Сервис для нетворкинга LinkedIn начал тестировать ИИ-агента для рекрутеров

Его обучали на данных самой платформы об «1 млрд пользователей, 68 млн компаний и 41 тысяче навыков».ИИ-агент Hiring Assistant умеет подбирать кандидатов, которые подходят под целевой запрос рекрутера, и показывает в верхней части выборки наиболее подходящих, рассказала компания. Он также может сам подсказывать, какие навыки стоит учитывать при поиске.С его помощью можно составлять описания вакансий, черновики писем соискателям, ответы на базовые вопросы о должности, расписания собеседований и конспекты звонков.ИИ-агента тестируют на небольшой группе компаний, сообщило TechCrunch. Среди них: производитель микросхем и электроники AMD, разработчик ПО для дизайна Canva, конгломерат Siemens и страховая Zurich Insurance.В «ближайшие месяцы» доступ планируют открыть более широкой аудитории.LinkedIn принадлежит Microsoft. Та выкупила соцсеть в июне 2016 года за $26,2 млрд. В ноябре того же года сервис заблокировали в России — за нарушение правил хранения персональных данных российских пользователей.#новости #linkedin
Вот вы сами понимаете что пишете? Что значит НЕТ воркинг. Нету воркинга вот что это значит. ИИ - что такое ИИ? ППЦ наберут малолеток с улицы.
за малолетку спасибо! как раз переживаю из-за возраста
Что значит то? Весь мир в ожидании
Здравствуйте.