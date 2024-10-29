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Полина Лааксо
AI

Сервис для нетворкинга LinkedIn начал тестировать ИИ-агента для рекрутеров

Его обучали на данных самой платформы об «1 млрд пользователей, 68 млн компаний и 41 тысяче навыков».

  • ИИ-агент Hiring Assistant умеет подбирать кандидатов, которые подходят под целевой запрос рекрутера, и показывает в верхней части выборки наиболее подходящих, рассказала компания. Он также может сам подсказывать, какие навыки стоит учитывать при поиске.
  • С его помощью можно составлять описания вакансий, черновики писем соискателям, ответы на базовые вопросы о должности, расписания собеседований и конспекты звонков.
  • ИИ-агента тестируют на небольшой группе компаний, сообщило TechCrunch. Среди них: производитель микросхем и электроники AMD, разработчик ПО для дизайна Canva, конгломерат Siemens и страховая Zurich Insurance.
  • В «ближайшие месяцы» доступ планируют открыть более широкой аудитории.
  • LinkedIn принадлежит Microsoft. Та выкупила соцсеть в июне 2016 года за $26,2 млрд. В ноябре того же года сервис заблокировали в России — за нарушение правил хранения персональных данных российских пользователей.

#новости #linkedin

6 комментариев
Big Lebovvski (Владислав)

Вот вы сами понимаете что пишете? Что значит НЕТ воркинг. Нету воркинга вот что это значит. ИИ - что такое ИИ? ППЦ наберут малолеток с улицы.

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Полина Лааксо
Автор

за малолетку спасибо! как раз переживаю из-за возраста

2
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Abdu Rz

Что значит то? Весь мир в ожидании

1
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Участковый

Здравствуйте.

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