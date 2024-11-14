Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Образование
AI
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
AI

Google выпустила отдельное приложение чат-бота Gemini для iOS

Приложение для Android вышло ещё в феврале 2024 года.

  • Приложение пока могут скачать пользователи с Филиппин, из США, Великобритании, Австралии и Индии, пишет MacRumors. Позже оно появится и в других регионах.
Google выпустила отдельное приложение чат-бота Gemini для iOS
  • До этого воспользоваться Gemini на iPhone можно было в специальной вкладке стандартного приложения Google. Функции в нём были ограничены. Отдельное приложение чат-бота выпустили в феврале 2024 года только для Android.
  • В приложении есть новые функции: доступен ИИ-помощник Gemini Live, который может поддержать свободный разговор на любые темы, интеграция с «динамическим островком» и другое, пишет The Verge.
  • Функция будет работать даже с заблокированным экраном iPhone — чат с ботом будет отображаться на «островке» и экране блокировки.
  • В приложении можно также оформить подписку Gemini Advanced с дополнительными функциями: интеграцией Gemini с «Google Документами» и Gmail, а также доступом к экспериментальной модели Gemini 1.5 Pro. Подписка входит в план Google One AI за $19,99 (1966 рублей по курсу ЦБ на 14 ноября 2024 года) в месяц. В России он недоступен.

#новости #gemini #google

11
14 комментариев
Илья

ммм, США и Великобритания , как всегда. Прям как пара голубков, везде доминируют, везде лоббируют себя

Ответить
Камиль Харисян
3
Ответить
Камиль Харисян

Вот изображение среднестатистического релоканта-смузихлеба с vc.ru, как вы и просили. Надеюсь, получилось в духе!

1
Ответить
Андрей Шатило

Зависть - грех!

Ответить
Vitaly Tolstykh

Судя по стикеру он болеет за Виннипег Джетс. Странный выбор

Ответить
Слегка Придурковатый

Вот что этот Гемини начал делать: https://gemini.google.com/share/6d141b742a13

Хавайся кто может, кожаные!

1
Ответить
Олег Косич

Наконец-то у меня будет собственный виртуальный друг, который будет слушать меня и понимать, в отличие от моих реальных друзей

1
Ответить