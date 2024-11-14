Google выпустила отдельное приложение чат-бота Gemini для iOS

Приложение для Android вышло ещё в феврале 2024 года.Приложение пока могут скачать пользователи с Филиппин, из США, Великобритании, Австралии и Индии, пишет MacRumors. Позже оно появится и в других регионах.До этого воспользоваться Gemini на iPhone можно было в специальной вкладке стандартного приложения Google. Функции в нём были ограничены. Отдельное приложение чат-бота выпустили в феврале 2024 года только для Android.В приложении есть новые функции: доступен ИИ-помощник Gemini Live, который может поддержать свободный разговор на любые темы, интеграция с «динамическим островком» и другое, пишет The Verge.Функция будет работать даже с заблокированным экраном iPhone — чат с ботом будет отображаться на «островке» и экране блокировки.В приложении можно также оформить подписку Gemini Advanced с дополнительными функциями: интеграцией Gemini с «Google Документами» и Gmail, а также доступом к экспериментальной модели Gemini 1.5 Pro. Подписка входит в план Google One AI за $19,99 (1966 рублей по курсу ЦБ на 14 ноября 2024 года) в месяц. В России он недоступен.#новости #gemini #google
ммм, США и Великобритания , как всегда. Прям как пара голубков, везде доминируют, везде лоббируют себя
Вот изображение среднестатистического релоканта-смузихлеба с vc.ru, как вы и просили. Надеюсь, получилось в духе!
Зависть - грех!
Судя по стикеру он болеет за Виннипег Джетс. Странный выбор
Вот что этот Гемини начал делать: https://gemini.google.com/share/6d141b742a13
Хавайся кто может, кожаные!
Наконец-то у меня будет собственный виртуальный друг, который будет слушать меня и понимать, в отличие от моих реальных друзей