Nvidia столкнулась с проблемой перегрева новых чипов для ИИ — The Information

Некоторые заказчики боятся, что не запустят cвои дата-центры вовремя.Источник: BloombergЧипы Blackwell вызывают перегрев серверов, сообщило Reuters со ссылкой на издание The Information. Осведомлённые разработчики рассказали, что проблема актуальна при использовании серверных стоек на 72 чипа — в этом случае системы охлаждения не справляются.По данным источников издания в Nvidia, а также среди поставщиков и клиентов, компания уже несколько раз просила партнёров изменить конструкцию стоек. Клиенты опасаются, что запуск новых дата-центров придётся отложить.В марте 2024 года Nvidia представила чип Blackwell GB200. Он объединяет два графических процессора нового поколения и ARM-процессор Grace, а также обещает производительность «в 30 раз» выше, чем у предшественника.#новости #nvidia
А Байкал таких проблем не испытывает
Куда тебе до байкала, ты даже простейший 8-битный регистр на транзисторах не соберёшь. Бугага, гений байкальщик)
Российские процессоры - самые большие процессоры.
У Байкала вообще нет проблем
Я на свою Nvidia Tesla P100 накинул холодянку , перестала грется при генерации изображений
P100 при генерации изображенийМмм... этот аромат 2016 года.
64x64 пикселя хоть успевает за минуту сгенерировать?