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Ася Карпова
AI

Nvidia столкнулась с проблемой перегрева новых чипов для ИИ — The Information

Некоторые заказчики боятся, что не запустят cвои дата-центры вовремя.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Чипы Blackwell вызывают перегрев серверов, сообщило Reuters со ссылкой на издание The Information. Осведомлённые разработчики рассказали, что проблема актуальна при использовании серверных стоек на 72 чипа — в этом случае системы охлаждения не справляются.
  • По данным источников издания в Nvidia, а также среди поставщиков и клиентов, компания уже несколько раз просила партнёров изменить конструкцию стоек. Клиенты опасаются, что запуск новых дата-центров придётся отложить.
  • В марте 2024 года Nvidia представила чип Blackwell GB200. Он объединяет два графических процессора нового поколения и ARM-процессор Grace, а также обещает производительность «в 30 раз» выше, чем у предшественника.

#новости #nvidia

22
22 комментария
Альвар

А Байкал таких проблем не испытывает

11
2
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Nanochat RU

Куда тебе до байкала, ты даже простейший 8-битный регистр на транзисторах не соберёшь. Бугага, гений байкальщик)

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High Stakes

Российские процессоры - самые большие процессоры.

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Арсений

У Байкала вообще нет проблем

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Отрицательный Веган
2
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Robert47

Я на свою Nvidia Tesla P100 накинул холодянку , перестала грется при генерации изображений

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Jack Brown

P100 при генерации изображенийМмм... этот аромат 2016 года.
64x64 пикселя хоть успевает за минуту сгенерировать?

4
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