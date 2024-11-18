Mistral AI выпустила мультимодальную модель с 124 млрд параметров и обновила чат-бот Le Chat — добавила поиск по интернету и режим Canvas, как в ChatGPT

Эти и другие новые функции доступны бесплатно в бета-версии. Контекстное окно новой модели Pixtral Large — 128 тысяч токенов. Помимо текста, она распознаёт содержание PDF и изображений. Доступна через платный API, а также на сайте Hugging Face по ограниченной лицензии Mistral Research License — для научных и исследовательских целей.Mistral пишет, что добавила её и в чат-бот, но тот не говорит, какую модель использует, и ничего не знает о Pixtral Large. В переписке с редактором vc.ru Le Chat уточнил, что база его знаний ограничена октябрём 2023 года. В разделе с ценами модель указана среди платных.Некоторые бенчмарки, которые используют для оценки нейросетей. Llama — это модели запрещённой в России Meta. Gemini разрабатывают в Google, GPT — в OpenAI, Claude — в Anthropic, а Grok — в xAI Илона Маска. Источник: MistralЧат-бот описывает загруженное изображение — триптих Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Скриншот vc.ruМодель умеет работать с PDF-файлами. Скриншот vc.ruБета-обновлений в Le Chat несколько. Теперь нейросеть ищет ответы в интернете и приводит ссылки на источники. Чтобы включить веб-поиск, нужно нажать на кнопку Web Search под полем для запроса.На просьбу редактора vc.ru «пересказать свежие новости об инфляции в России» чат-бот выдал информацию годичной давности. После указания месяца и года исправился.Ссылки на источники кликабельные. Скриншот vc.ruПоявилась возможность генерировать картинки. Под «капотом» — модели Flux от стартапа Black Forest Labs. Они же используются в чат-боте Grok. Включить генерацию тоже можно по кнопке под полем для запроса — Image Generation.Скриншот vc.ruРежим Canvas запускает два окна — это «холст» для работы над текстом и кодом и диалог с чат-ботом. ChatGPT выпустил такой же режим в октябре 2024 года, но для платных подписчиков.В нём можно задавать вопросы к словам и фрагментам текста, выделяя их курсором мыши. Так же можно попросить нейросеть переписать и удалить то, что не нравится, или сделать это руками, вписав в текст что угодно.Среди инструментов форматирования только выделение жирным и курсив. Поиск по интернету в Canvas не работает.Так это может выглядеть. Скриншот vc.ru Работа с кодом в режиме CanvasФранцузский стартап Mistral AI основали выходцы из Google DeepMind и запрещённой в России Meta в 2023 году. Среди его инвесторов: фонды General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz, Nvidia и другие. Летом 2024 года стартап получил оценку в $6 млрд. Бот Le Chat доступен с российских IP-адресов.#mistral #lechat #новости
Нормально, молодцы.
описывает загруженное изображение — триптих Иеронима Босха «Сад земных наслаждений»Ну да, больше под рукой ничего не было 😁
ну извините!
Баловство енто все
Каждый день появляются все новые и новые модели. И каждая уникальна по своему, со своими фишками))) Пока что это все больше похоже на гонку между технологическими гигантами.
Можно сначала Adobe научится работать со своими же PDF файлами.
Что ни правка - то гемор.
И я готов долбаться с документацией и настройками, как в Excel. Но их нет.