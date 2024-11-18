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Полина Лааксо
AI

Mistral AI выпустила мультимодальную модель с 124 млрд параметров и обновила чат-бот Le Chat — добавила поиск по интернету и режим Canvas, как в ChatGPT

Эти и другие новые функции доступны бесплатно в бета-версии.

  • Контекстное окно новой модели Pixtral Large — 128 тысяч токенов. Помимо текста, она распознаёт содержание PDF и изображений. Доступна через платный API, а также на сайте Hugging Face по ограниченной лицензии Mistral Research License — для научных и исследовательских целей.
  • Mistral пишет, что добавила её и в чат-бот, но тот не говорит, какую модель использует, и ничего не знает о Pixtral Large. В переписке с редактором vc.ru Le Chat уточнил, что база его знаний ограничена октябрём 2023 года. В разделе с ценами модель указана среди платных.
Некоторые бенчмарки, которые используют для оценки нейросетей. Llama — это модели запрещённой в России Meta. Gemini разрабатывают в Google, GPT — в OpenAI, Claude — в Anthropic, а Grok — в xAI Илона Маска. Источник: Mistral
Некоторые бенчмарки, которые используют для оценки нейросетей. Llama — это модели запрещённой в России Meta. Gemini разрабатывают в Google, GPT — в OpenAI, Claude — в Anthropic, а Grok — в xAI Илона Маска. Источник: Mistral
Чат-бот описывает загруженное изображение — триптих Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Скриншот vc.ru
Чат-бот описывает загруженное изображение — триптих Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Скриншот vc.ru
Модель умеет работать с PDF-файлами. Скриншот vc.ru
Модель умеет работать с PDF-файлами. Скриншот vc.ru
  • Бета-обновлений в Le Chat несколько. Теперь нейросеть ищет ответы в интернете и приводит ссылки на источники. Чтобы включить веб-поиск, нужно нажать на кнопку Web Search под полем для запроса.
  • На просьбу редактора vc.ru «пересказать свежие новости об инфляции в России» чат-бот выдал информацию годичной давности. После указания месяца и года исправился.
Ссылки на источники кликабельные. Скриншот vc.ru
Ссылки на источники кликабельные. Скриншот vc.ru
  • Появилась возможность генерировать картинки. Под «капотом» — модели Flux от стартапа Black Forest Labs. Они же используются в чат-боте Grok. Включить генерацию тоже можно по кнопке под полем для запроса — Image Generation.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Режим Canvas запускает два окна — это «холст» для работы над текстом и кодом и диалог с чат-ботом. ChatGPT выпустил такой же режим в октябре 2024 года, но для платных подписчиков.
  • В нём можно задавать вопросы к словам и фрагментам текста, выделяя их курсором мыши. Так же можно попросить нейросеть переписать и удалить то, что не нравится, или сделать это руками, вписав в текст что угодно.
  • Среди инструментов форматирования только выделение жирным и курсив. Поиск по интернету в Canvas не работает.
Так это может выглядеть. Скриншот vc.ru
Так это может выглядеть. Скриншот vc.ru
Работа с кодом в режиме Canvas
  • Французский стартап Mistral AI основали выходцы из Google DeepMind и запрещённой в России Meta в 2023 году. Среди его инвесторов: фонды General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz, Nvidia и другие. Летом 2024 года стартап получил оценку в $6 млрд. Бот Le Chat доступен с российских IP-адресов.

#mistral #lechat #новости

11
11
6 комментариев
Вадим Д.

Нормально, молодцы.
описывает загруженное изображение — триптих Иеронима Босха «Сад земных наслаждений»Ну да, больше под рукой ничего не было 😁

1
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Полина Лааксо
Автор

ну извините!

1
1
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Марфа Степановна И.

Баловство енто все

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Alexey Brikin

Каждый день появляются все новые и новые модели. И каждая уникальна по своему, со своими фишками))) Пока что это все больше похоже на гонку между технологическими гигантами.

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Egor Pankin

Можно сначала Adobe научится работать со своими же PDF файлами.
Что ни правка - то гемор.
И я готов долбаться с документацией и настройками, как в Excel. Но их нет.

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