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Ася Карпова
AI

The New York Times обвинила OpenAI в удалении данных, которые якобы могли стать доказательством по иску к разработчику ChatGPT

Газета судится с компанией из-за использования её материалов для обучения ChatGPT.

Глава OpenAI Сэм Альтман. Источник: Associated Press
Глава OpenAI Сэм Альтман. Источник: Associated Press
  • Юристы The New York Times и Daily News утверждают, что инженеры OpenAI удалили данные о статьях, на которых обучали ChatGPT. Во время судебного процесса компания предоставила им доступ к виртуальным машинам — средам, где хранились материалы для обучения ИИ.
  • OpenAI попыталась восстановить утраченные данные, но юристы заявили, что структура папок и названия файлов утеряны — теперь нельзя определить, какие статьи использовались для обучения ИИ-моделей.
  • В декабре 2023 года The New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение закона об авторских правах — из-за якобы обучения ChatGPT и Copilot на материалах издания. 30 апреля 2024 в суд подали ещё восемь американских газет, включая New York Daily News.
  • 8 января 2024 года OpenAI заявила, что обучение ИИ на журналистских материалах — это «добросовестное» использование общедоступных текстов, а значит, не нарушает закон.

#новости #openai #сми

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11
11
16 комментариев
Вадим Д.

Это точно инженеры OpenAI удалили данные об авторских материалах или Скайнет начинает потихоньку действовать?

7
2
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Wittgenstein

Попытка вскочить в уходящий поезд и заработать 10 копеек не удалась. Вообще скоро все региональные СМИ будут заменены моделями, так что до закрытия The New York Times оставалось три,... две,...

4
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Vlad Gr

Какими моделями? Топ моделями что ли? Новости будут находу придумывать?

4
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Lmao

комментаторы на vc тоже заменят на модели, чтобы писали только угодные партии власти комменты

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Валерий Корень
1
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Darth Swordman

структура папок и названия файлов утеряны

1
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