The New York Times обвинила OpenAI в удалении данных, которые якобы могли стать доказательством по иску к разработчику ChatGPT

Газета судится с компанией из-за использования её материалов для обучения ChatGPT.Глава OpenAI Сэм Альтман. Источник: Associated PressЮристы The New York Times и Daily News утверждают, что инженеры OpenAI удалили данные о статьях, на которых обучали ChatGPT. Во время судебного процесса компания предоставила им доступ к виртуальным машинам — средам, где хранились материалы для обучения ИИ.OpenAI попыталась восстановить утраченные данные, но юристы заявили, что структура папок и названия файлов утеряны — теперь нельзя определить, какие статьи использовались для обучения ИИ-моделей.В декабре 2023 года The New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение закона об авторских правах — из-за якобы обучения ChatGPT и Copilot на материалах издания. 30 апреля 2024 в суд подали ещё восемь американских газет, включая New York Daily News.8 января 2024 года OpenAI заявила, что обучение ИИ на журналистских материалах — это «добросовестное» использование общедоступных текстов, а значит, не нарушает закон.#новости #openai #сми
Это точно инженеры OpenAI удалили данные об авторских материалах или Скайнет начинает потихоньку действовать?
Попытка вскочить в уходящий поезд и заработать 10 копеек не удалась. Вообще скоро все региональные СМИ будут заменены моделями, так что до закрытия The New York Times оставалось три,... две,...
Какими моделями? Топ моделями что ли? Новости будут находу придумывать?
комментаторы на vc тоже заменят на модели, чтобы писали только угодные партии власти комменты
структура папок и названия файлов утеряны