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Полина Лааксо
AI

Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля

Это позволит создавать цельные визуальные миры.

  • Доступ будут открывать постепенно пользователям Gen-3 Alpha, сказано в сообщении Runway. Её креативный директор Николас Нойберт уточнил: картинки генерируются по текстовому запросу.
  • Некоторые пользователи спросили, как модель, превращающая текст в изображение, может быть доступна в модели для видео Gen-3 Alpha, но компания не ответила. Нойберт пишет, что Gen-3 Alpha и Frames — две разные модели.
  • Gen-3 Alpha — часть платной подписки на сервис. Стоит от $15 в месяц (чуть больше 1500 рублей по курсу ЦБ на 25 ноября 2024 года).

Примеры генераций от Runway

Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля
Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля

#runway #новости

77
11
11
4 комментария
Илья

Петушатина какая-то

Ответить
Олег

че... к чему высрал

Ответить
Denis Kiselev

Модели - это все очень интересно как лабораторные эксперименты.

Но на данном этапе уже скорее хотелось бы продуктов и готовых пайплайнов.

Ответить
Евгений Бахарев

Зачем так реалистично, люди не в теме уже принимают это за реальность. На днях на работе обсуждали чернобыльского кота-паука, а несколькими днями ранее поколение постарше поверило в клип с бухающим Трампом и Байденом 🥴

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