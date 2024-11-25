Runway представила базовую модель для генерации изображений Frames — она лучше соблюдает единство стиля

Это позволит создавать цельные визуальные миры.Доступ будут открывать постепенно пользователям Gen-3 Alpha, сказано в сообщении Runway. Её креативный директор Николас Нойберт уточнил: картинки генерируются по текстовому запросу.Некоторые пользователи спросили, как модель, превращающая текст в изображение, может быть доступна в модели для видео Gen-3 Alpha, но компания не ответила. Нойберт пишет, что Gen-3 Alpha и Frames — две разные модели.Gen-3 Alpha — часть платной подписки на сервис. Стоит от $15 в месяц (чуть больше 1500 рублей по курсу ЦБ на 25 ноября 2024 года).Примеры генераций от Runway#runway #новости
Петушатина какая-то
че... к чему высрал
Модели - это все очень интересно как лабораторные эксперименты.
Но на данном этапе уже скорее хотелось бы продуктов и готовых пайплайнов.
Зачем так реалистично, люди не в теме уже принимают это за реальность. На днях на работе обсуждали чернобыльского кота-паука, а несколькими днями ранее поколение постарше поверило в клип с бухающим Трампом и Байденом 🥴