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Евгения Евсеева
AI

«Дочка» МТС выпустила большую языковую модель с открытым исходным кодом

Она умеет создавать, анализировать и переводить тексты.

  • Компания MTS AI выпустила LLM-модель Cotype Nano для решения бизнес-задач, связанных с созданием и анализом текстов на русском языке, сообщила компания.
  • Модель можно запустить на любых устройствах — смартфоне, настольком компьютере и ноутбуке. Она доступна для скачивания на Hugging Face.
  • Веса модели — параметры для принятия решений — находятся в открытом доступе. Это позволит исследователям и разработчикам изучить, как работает модель, настроить её под свои нужды и использовать в проектах.
  • Cotype Nano может обрабатывать контекст до 32 тысяч токенов или 42 страниц текста. Модель обучили для создания текста, перевода между русским и английским, обработки и анализа текста. Также её можно использовать для разработки чат-ботов и виртуальных помощников.
  • Модель оптимизирована для работы на центральных и графических (CPU и GPU) процессорах и дополнительно — под процессоры от Intel.
  • Cotype Nano содержит 1,5 млрд параметров, её обучили на датасетах, включающих компьютерный код, математику и синтетические данные (созданные искусственно).

#новости #мтс #ии

1919
11
22 комментария
Драка вегетарианца с людоедом

Ждем ответа на библейский вопрос: зачем?

5
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new_comment

для решения бизнес-задач, связанных с созданием и анализом текстов на русском языке, сообщила компания.

15
1
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Пупкин Василий

Не сделали - не устроило, сделали - зачем.

4
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Ноготочек (с мякотью)

Русскоязычные AI модели можно по пальцам посчитать, пусть будет для разнообразия

1
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porblems?

глупых вопросов - столько же сколько глупых людей

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Zloy Marketolog
3
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Делаем маркетплейсы c ChatGPT

У вашей языковой модели небольшие опечатки. Но приятно, что растёт внутренняя конкуренция. Не яндексом единым. Остаётся надеяться, что это не Llama переделанная.

2
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