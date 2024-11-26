«Дочка» МТС выпустила большую языковую модель с открытым исходным кодом

Она умеет создавать, анализировать и переводить тексты.Компания MTS AI выпустила LLM-модель Cotype Nano для решения бизнес-задач, связанных с созданием и анализом текстов на русском языке, сообщила компания.Модель можно запустить на любых устройствах — смартфоне, настольком компьютере и ноутбуке. Она доступна для скачивания на Hugging Face.Веса модели — параметры для принятия решений — находятся в открытом доступе. Это позволит исследователям и разработчикам изучить, как работает модель, настроить её под свои нужды и использовать в проектах.Cotype Nano может обрабатывать контекст до 32 тысяч токенов или 42 страниц текста. Модель обучили для создания текста, перевода между русским и английским, обработки и анализа текста. Также её можно использовать для разработки чат-ботов и виртуальных помощников. Модель оптимизирована для работы на центральных и графических (CPU и GPU) процессорах и дополнительно — под процессоры от Intel.Cotype Nano содержит 1,5 млрд параметров, её обучили на датасетах, включающих компьютерный код, математику и синтетические данные (созданные искусственно). #новости #мтс #ии
Ждем ответа на библейский вопрос: зачем?
для решения бизнес-задач, связанных с созданием и анализом текстов на русском языке, сообщила компания.
Не сделали - не устроило, сделали - зачем.
Русскоязычные AI модели можно по пальцам посчитать, пусть будет для разнообразия
глупых вопросов - столько же сколько глупых людей
У вашей языковой модели небольшие опечатки. Но приятно, что растёт внутренняя конкуренция. Не яндексом единым. Остаётся надеяться, что это не Llama переделанная.