В публичном доступе появилась неофициальная версия Sora — нейросети для генерации видео от OpenAI

Неизвестные выложили исходный код в знак протеста против компании, пишет TechCrunch.Код разместили на Hugging Face. Пользователи могут создавать десятисекундные видео с разрешением до 1080p, однако из-за возросшей нагрузки на сервис возникают сбои.Через три часа на сайте появилась пометка о том, что OpenAI временно закрыла ранний доступ к Sora для всех художников. Генерация видео через Hugging Face тоже больше недоступна.Источник: Tibor BlahoВ сопроводительном сообщении группа написала, что «сотням художников не платят за выявление ошибок» генеративной модели, а каждая публикация генерации Sora должна быть согласована с OpenAI. «Мы не против использования искусственного интеллекта для творчества. Мы не согласны с тем, как реализовали программу тестирования для художников», — сказано в заявлении.Источник: ChubbyНекоторые пользователи X поделились результатами генерацииИсточник: Kol Tregaskes Источник: el.cineИсточник: HaiderИсточник: WhackdoorВ некоторых генерациях есть проблемы с геометрией и присутствуют «галлюцинации» — несуществующие элементы, пишут пользователи.Источник: Chubby15 февраля 2024 года OpenAI представила ИИ-модель для генерации видео по текстовому запросу Sora. Модель пока доступна ограниченному числу художников, дизайнеров и режиссёров. Публичный релиз разработчики планировали провести до конца 2024 года.#новости #sora
Видимо наплыв космический
стоковые операторы сильно заволновались
Суцкевер или Мира протестнули? :)
Неизвестные выложили исходный код в знак протеста против компанииСаботаж? Русские/китайские хакеры? Или кто-то поставил текилу Tres Sombreros на клавишу Enter?
https://www.youtube.com/watch?v=k8Ik4WU-Dbw