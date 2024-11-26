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Ася Карпова
AI

В публичном доступе появилась неофициальная версия Sora — нейросети для генерации видео от OpenAI

Неизвестные выложили исходный код в знак протеста против компании, пишет TechCrunch.

  • Код разместили на Hugging Face. Пользователи могут создавать десятисекундные видео с разрешением до 1080p, однако из-за возросшей нагрузки на сервис возникают сбои.
  • Через три часа на сайте появилась пометка о том, что OpenAI временно закрыла ранний доступ к Sora для всех художников. Генерация видео через Hugging Face тоже больше недоступна.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fbtibor91&postId=1675184" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Tibor Blaho</a>
Источник: Tibor Blaho
  • В сопроводительном сообщении группа написала, что «сотням художников не платят за выявление ошибок» генеративной модели, а каждая публикация генерации Sora должна быть согласована с OpenAI. «Мы не против использования искусственного интеллекта для творчества. Мы не согласны с тем, как реализовали программу тестирования для художников», — сказано в заявлении.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fkimmonismus&postId=1675184" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Chubby</a>
Источник: Chubby

Некоторые пользователи X поделились результатами генерации

Источник: Kol Tregaskes
Источник: el.cine
Источник: Haider
Источник: Whackdoor
  • В некоторых генерациях есть проблемы с геометрией и присутствуют «галлюцинации» — несуществующие элементы, пишут пользователи.
Источник:  Chubby
  • 15 февраля 2024 года OpenAI представила ИИ-модель для генерации видео по текстовому запросу Sora. Модель пока доступна ограниченному числу художников, дизайнеров и режиссёров. Публичный релиз разработчики планировали провести до конца 2024 года.

#новости #sora

33
11
5 комментариев
Наиль Закиров

Видимо наплыв космический

3
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porblems?

стоковые операторы сильно заволновались

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Иван

Суцкевер или Мира протестнули? :)

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Krem-brulee

Неизвестные выложили исходный код в знак протеста против компанииСаботаж? Русские/китайские хакеры? Или кто-то поставил текилу Tres Sombreros на клавишу Enter?

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HAS NOT BEEN SELECTED

https://www.youtube.com/watch?v=k8Ik4WU-Dbw

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