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Таня Боброва
AI

Разработчик «умного» бота-поисковика Perplexity закрыл раунд на $500 млн при оценке $9 млрд — СМИ

Компания, вероятно, утроила оценку.

  • По данным Bloomberg и FT, раунд возглавила Institutional Venture Partners, среди других инвесторов — Vision Fund 2, основатель Amazon Джефф Безос и другие. Perplexity отказался от комментариев.
  • Оценка компании резко выросла в 2024 году — даже по высоким стандартам других ведущих ИИ-стартапов, отмечает Bloomberg. В январе инвесторы оценивали Perplexity в $520 млн, в апреле — в $1 млрд, в июне — уже в $3 млрд.
  • Perplexity AI основан в 2022 году. Стартап делает ИИ-бота с фокусом на выполнение поисковых запросов с указанием ссылок на источники. Пользователи могут также выбрать режим Focus, чтобы выполнить поиск в определённых источниках — например, среди научных работ.
  • Кроме бесплатной опции у сервиса есть подписка за $20 в месяц (около 2000 рублей по курсу ЦБ на 19 декабря 2024 года). В марте 2024-го компания говорила, что у неё 15 млн активных пользователей.
  • Bloomberg отмечает, что Perplexity сталкивается с растущей конкуренцией со стороны других разработчиков. Например, в середине декабря 2024 года OpenAI открыла доступ к функции интернет-поиска ChatGPT Search всем зарегистрированным пользователям.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

#новости #perplexity

44
36 комментариев
Vadik Sh

Супер инструмент, забыл когда пользовался гуглом. 2 инструмента теперь на постоянке, чат гпт и перплексити

11
1
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Vlad Custo

После выпуска GPT Search, какой в нём смысл теперь?

1
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Ins

Аналогично

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Пользователь

Deepseek тоже очень хорош

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Вячелав Садилов

Это точно. Гугл в прошлом)) Иногда конечно он нужен, но чаще всего забываю о его существовании.

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Денис

--Стартап делает ИИ-бота с фокусом на выполнение поисковых запросов с указанием ссылок на источники.—-

кому нужны ссылки на непроверенные/невыверенные никем (особенно не человеком) источники информации? бот может убедиться, что источнику информации в приведенной ссылке можно доверять как надежному и наоборот? нет...

короче... расходимся... мыльный пузырь :)

1
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Михаил Октябрьский

Пузырь, не пузырь, а денег подняли

5
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