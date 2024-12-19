Разработчик «умного» бота-поисковика Perplexity закрыл раунд на $500 млн при оценке $9 млрд — СМИ

Компания, вероятно, утроила оценку.По данным Bloomberg и FT, раунд возглавила Institutional Venture Partners, среди других инвесторов — Vision Fund 2, основатель Amazon Джефф Безос и другие. Perplexity отказался от комментариев.Оценка компании резко выросла в 2024 году — даже по высоким стандартам других ведущих ИИ-стартапов, отмечает Bloomberg. В январе инвесторы оценивали Perplexity в $520 млн, в апреле — в $1 млрд, в июне — уже в $3 млрд.Perplexity AI основан в 2022 году. Стартап делает ИИ-бота с фокусом на выполнение поисковых запросов с указанием ссылок на источники. Пользователи могут также выбрать режим Focus, чтобы выполнить поиск в определённых источниках — например, среди научных работ.Кроме бесплатной опции у сервиса есть подписка за $20 в месяц (около 2000 рублей по курсу ЦБ на 19 декабря 2024 года). В марте 2024-го компания говорила, что у неё 15 млн активных пользователей.Bloomberg отмечает, что Perplexity сталкивается с растущей конкуренцией со стороны других разработчиков. Например, в середине декабря 2024 года OpenAI открыла доступ к функции интернет-поиска ChatGPT Search всем зарегистрированным пользователям.Скриншот vc.ru#новости #perplexity
Супер инструмент, забыл когда пользовался гуглом. 2 инструмента теперь на постоянке, чат гпт и перплексити
После выпуска GPT Search, какой в нём смысл теперь?
Аналогично
Deepseek тоже очень хорош
Это точно. Гугл в прошлом)) Иногда конечно он нужен, но чаще всего забываю о его существовании.
--Стартап делает ИИ-бота с фокусом на выполнение поисковых запросов с указанием ссылок на источники.—-
кому нужны ссылки на непроверенные/невыверенные никем (особенно не человеком) источники информации? бот может убедиться, что источнику информации в приведенной ссылке можно доверять как надежному и наоборот? нет...
короче... расходимся... мыльный пузырь :)
Пузырь, не пузырь, а денег подняли