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Полина Лааксо
AI

В InfoWatch призвали государство разработать российские платформы и языки программирования для ИИ — иностранные «могут не отвечать запросам отечественного рынка»

C предложением выступила президент компании-разработчика решений для информбезопасности Наталья Касперская.

  • Она отметила, что «практически весь ИИ в России строится на иностранных платформах», но каким запросам они могут не отвечать — не уточнила.

Нужны собственные платформы для ИИ, языки разработки, технологии собственной разработки, которых у нас вообще-то совсем нет. Мы сидим полностью на иностранном.

И то и другое, кстати, характерно тем, что оно коммерчески невыгодно. Если это отдать на откуп рынку, рынок не сделает ничего. И кто должен этим заниматься? Наверное, государство должно заниматься.

Вот такой характерный пример приведу. У нас в стране шесть видеосервисов, которые борются против одного YouTube. И не с очевидным результатом. Как вы думаете, кто выиграет?

Наталья Касперская, президент InfoWatch
  • Опрошенные «Ведомостями» эксперты не видят смысла создавать языки программирования, которые не будут востребованы в международном сообществе. Они также сомневаются, что с разработкой может помочь «государство».
Наталья Касперская. Источник фото: ТАСС
Наталья Касперская. Источник фото: ТАСС
  • Среди других проблем Касперская выделила отток специалистов с «фундаментальным образованием». Они, по её словам, уезжают за рубеж, а работать в России остаются «те, кто закончил курсы "Яндекса"». Удержать профильных специалистов могут разные меры — например, снятие ограничений с льготной ИТ-ипотеки и партнёрские соглашения вузов и корпораций-работодателей.

#новости

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90 комментариев
Никита

Зачем новый язык, когда есть 1С???

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Император Нолимоций

https://yopta.space/

15
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Ree

если это не идеал, то что тогда идеал?

3
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Паувек-челух
4
1
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Вадим Д.

Некромантию предлагаете применять? У меня флешбэки начались (-:
Двадцать лет прошло и тут Вы.

1
1
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new_comment

Вопрос из категории: зачем другие языки, когда есть COBOL ?

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Backup Service

Вы даже не понимаете о чем вы

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