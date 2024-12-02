В InfoWatch призвали государство разработать российские платформы и языки программирования для ИИ — иностранные «могут не отвечать запросам отечественного рынка»

Нужны собственные платформы для ИИ, языки разработки, технологии собственной разработки, которых у нас вообще-то совсем нет. Мы сидим полностью на иностранном.
И то и другое, кстати, характерно тем, что оно коммерчески невыгодно. Если это отдать на откуп рынку, рынок не сделает ничего. И кто должен этим заниматься? Наверное, государство должно заниматься.
Вот такой характерный пример приведу. У нас в стране шесть видеосервисов, которые борются против одного YouTube. И не с очевидным результатом. Как вы думаете, кто выиграет?
Зачем новый язык, когда есть 1С???
https://yopta.space/
если это не идеал, то что тогда идеал?
Некромантию предлагаете применять? У меня флешбэки начались (-:
Двадцать лет прошло и тут Вы.
Вопрос из категории: зачем другие языки, когда есть COBOL ?
Вы даже не понимаете о чем вы