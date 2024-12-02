В InfoWatch призвали государство разработать российские платформы и языки программирования для ИИ — иностранные «могут не отвечать запросам отечественного рынка»

Нужны собственные платформы для ИИ, языки разработки, технологии собственной разработки, которых у нас вообще-то совсем нет. Мы сидим полностью на иностранном.

И то и другое, кстати, характерно тем, что оно коммерчески невыгодно. Если это отдать на откуп рынку, рынок не сделает ничего. И кто должен этим заниматься? Наверное, государство должно заниматься.

Вот такой характерный пример приведу. У нас в стране шесть видеосервисов, которые борются против одного YouTube. И не с очевидным результатом. Как вы думаете, кто выиграет?