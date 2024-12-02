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Ася Карпова
AI

Разработчики генератора видео Dream Machine выпустили модели для создания фото Photon и Photon Flash

Они доступны через API по цене от $0,002 за изображение.

Пример генерации Photon. Источник: Luma AI
Пример генерации Photon. Источник: Luma AI
  • В моделях усовершенствовали понимание естественного языка. Компания пишет, что они превосходят Midjourney V6, Flux 1.1 Pro, Recraft V3 и Ideogram V2 в тестах на качество генераций.
Источник: Luma AI
Источник: Luma AI
  • Доступно через API. Стоимость одной генерации с качеством 1080p в Photon — $0,015 (1,6 рубля по курсу ЦБ на 3 декабря 2024 года). Изображение в облегчённой, более быстрой Photon Flash стоит $0,002 (около 20 копеек).

Примеры генераций пользователей X

Генерации по промптам длиной до 90 слов с подробным описанием обстановки и героев.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FRichSilverX%2Fstatus%2F1863767336294969807&postId=1688282" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Rich Silver </a>
Источник: Rich Silver
Источник: Rich Silver
Источник: Rich Silver

Генерации по коротким подсказкам до трёх слов.

Промпт: End / Конец. Источник: Rich Silver
Промпт: End / Конец. Источник: Rich Silver
Промпт: A ghost / Призрак. Источник: Rich Silver
Промпт: A ghost / Призрак. Источник: Rich Silver
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FArdaTugsat%2Fstatus%2F1863730751125983729&postId=1688282" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Arda Tuğsat </a>
Источник: Arda Tuğsat
  • Luma Labs — ИИ-компания, основанная в сентябре 2021 года. В июне 2024-го она запустила генератор видео Dream Machine. 25 ноября стартап представил единый сервис для создания фото и видео. В бесплатном плане доступны генерации картинок с водяными знаками.

#новости #luma

22
11
4 комментария
Sergey Zhukov

Примеры галлюцинаций пользователей X

1
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Бронислав

Сны при температуре 38,2

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Покушай булочек

Как я понял, мы в 2025 году каждый день будем читать как кто-то выпустил свою генеративку

1
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Покушай булочек

у меня совсем другие фантазии

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