Разработчики генератора видео Dream Machine выпустили модели для создания фото Photon и Photon Flash

Они доступны через API по цене от $0,002 за изображение.Пример генерации Photon. Источник: Luma AIВ моделях усовершенствовали понимание естественного языка. Компания пишет, что они превосходят Midjourney V6, Flux 1.1 Pro, Recraft V3 и Ideogram V2 в тестах на качество генераций.Источник: Luma AIДоступно через API. Стоимость одной генерации с качеством 1080p в Photon — $0,015 (1,6 рубля по курсу ЦБ на 3 декабря 2024 года). Изображение в облегчённой, более быстрой Photon Flash стоит $0,002 (около 20 копеек).Примеры генераций пользователей XГенерации по промптам длиной до 90 слов с подробным описанием обстановки и героев.Источник: Rich Silver Источник: Rich SilverГенерации по коротким подсказкам до трёх слов.Промпт: End / Конец. Источник: Rich SilverПромпт: A ghost / Призрак. Источник: Rich SilverИсточник: Arda Tuğsat Luma Labs — ИИ-компания, основанная в сентябре 2021 года. В июне 2024-го она запустила генератор видео Dream Machine. 25 ноября стартап представил единый сервис для создания фото и видео. В бесплатном плане доступны генерации картинок с водяными знаками.#новости #luma
Примеры галлюцинаций пользователей X
Сны при температуре 38,2
Как я понял, мы в 2025 году каждый день будем читать как кто-то выпустил свою генеративку
у меня совсем другие фантазии