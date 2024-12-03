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Ася Карпова
AI

Google разрешила некоторым компаниям генерировать видео с помощью своего ИИ-сервиса Veo

Например, марка печенья Oreo будет использовать модель для создания рекламных роликов.

Источник: Veo
  • Генератор доступен для некоторых клиентов облачного сервиса для машинного обучения Vertex AI от Google Cloud.
  • Компания Quora планирует использовать Veo для платформы чат-ботов Poe, а владелец Oreo, компания Mondelez International, будет создавать с его помощью рекламный контент.
  • Veo может генерировать видеоролики длиной более минуты с разрешением 1080p и создавать замедленные видео. Есть инструменты точечного редактирования и объединения нескольких роликов в один.
Источник: Veo
  • В модель добавили внутренние фильтры, которые не позволяют нарушать авторские права, создавать контент с насилием и откровенными сценами.
  • Генератор впервые представили на презентации в мае 2024 года. В апреле 2024-го газета The New York Times сообщила, что Google включила данные YouTube в перечень разрешенных для обучения ИИ-моделей компании.

#новости #google #ии

55
22
9 комментариев
Александр Фокин

Может прилично времени сэкономить дизайнеру, если это в премьер добавят, пускай даже платно будет круто

2
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Лена Соколова

Мир захлестнет волна одинаковых замыленных видео

2
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Вадим Д.

Среди компаний, которым разрешили, явно не будет фонда православных телеканалов (-:

1
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Илья

Пусть сгенерируют видео убийства Трампа, чот а то звездит уже дохуа раньше времени.

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Буквоед

Антициклон зависти накрыл диван в Саратове?

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Аня Котова

Хотелось бы посмотреть 😄

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Валентин Солодченко

Хорошее решение, это как раз то, что нужно брендам для рекламы. Круто, что теперь можно делать креативы так быстро и легко. Жаль только, что доступно не всем(

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