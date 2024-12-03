Google разрешила некоторым компаниям генерировать видео с помощью своего ИИ-сервиса Veo

Например, марка печенья Oreo будет использовать модель для создания рекламных роликов.Источник: VeoГенератор доступен для некоторых клиентов облачного сервиса для машинного обучения Vertex AI от Google Cloud.Компания Quora планирует использовать Veo для платформы чат-ботов Poe, а владелец Oreo, компания Mondelez International, будет создавать с его помощью рекламный контент.Veo может генерировать видеоролики длиной более минуты с разрешением 1080p и создавать замедленные видео. Есть инструменты точечного редактирования и объединения нескольких роликов в один.Источник: VeoВ модель добавили внутренние фильтры, которые не позволяют нарушать авторские права, создавать контент с насилием и откровенными сценами.Генератор впервые представили на презентации в мае 2024 года. В апреле 2024-го газета The New York Times сообщила, что Google включила данные YouTube в перечень разрешенных для обучения ИИ-моделей компании.#новости #google #ии
Может прилично времени сэкономить дизайнеру, если это в премьер добавят, пускай даже платно будет круто
Мир захлестнет волна одинаковых замыленных видео
Среди компаний, которым разрешили, явно не будет фонда православных телеканалов (-:
Пусть сгенерируют видео убийства Трампа, чот а то звездит уже дохуа раньше времени.
Антициклон зависти накрыл диван в Саратове?
Хотелось бы посмотреть 😄
Хорошее решение, это как раз то, что нужно брендам для рекламы. Круто, что теперь можно делать креативы так быстро и легко. Жаль только, что доступно не всем(