Инструмент для борьбы с галлюцинациями ИИ, генераторы текста, фотографий и видео: что показала Amazon на конференции re:Invent 2024

Собрали анонсы презентации Amazon Web Services.re:Invent — ежегодная конференция Amazon Web Services (AWS), облачного подразделения Amazon. Она проходит в Лас-Вегасе со 2 по 6 декабря 2024 года. Основная программа с участием главы AWS Мэтта Гармана состоялась 3 декабря.Генеративные ИИ-модели Nova для написания текстаAmazon анонсировала новое семейство нейросетей для работы с текстом Nova. Модель Micro анализирует только текстовые запросы до 100 тысяч слов, а Lite, Pro и Premier обрабатывают информацию из изображений, видео до 30 минут и понимают запрос до 225 тысяч слов. Модели поддерживают 15 языков, в том числе русский. AWS позиционирует Premier как ИИ для обучения пользовательских моделей, модель появится в начале 2025 года.Micro, Lite и Pro уже доступны в Amazon Bedrock от $0,000035 до $0,0008 за 1000 входных токенов и от $0,00014 до $0,0032 за 1000 выходных токенов (все позиции менее копейки по курусу ЦБ на 4 ноября 2024 года).Nova Canvas и Nova Reel для создания изображений и видеоNova Canvas позволяет генерировать и редактировать изображения, а также настраивать цветовую гамму картинок. Цена в Amazon Bedrock от $0,04 до $0,08 (примерно от 4 до 8 рублей) за изображение в зависимости от качества.Источник: AWSNova Reel создаёт видеоролики длиной до шести секунд по текстовым подсказкам или из изображений. Можно настроить движение камеры. Цена $0.08 (чуть больше 8 рублей) за сгенерированное видео.Источник: AWSПреобразование речиAWS работает над моделью для преобразования речи в улучшенную аудио версию и нейросетью, которая сможет принимать контент в любом формате и превращать его в любой другой — текст, аудио или картинку. Компания планирует выпустить обновление в первом квартале 2025 года.Источник: TechCrunchОбновление ИИ-помощника QAmazon обновила ИИ-агента Q, который может выполнять корпоративные задачи от лица пользователей. Разработчики представили Q Developer с окном для написания кода. ИИ-помощник может проанализировать проект и предоставить список выявленных ошибок до отправки кода на проверку. Бесплатно доступно до 50 взаимодействий в месяц. Платный тариф стоит $19 (чуть больше 2000 рублей) и позволяет делать 1000 запросов в месяц.Источник: AWSИнструмент для борьбы с галлюцинациямиAmazon анонсировала инструмент Automated Reasoning checks для выявления галлюцинаций нейросетей, то есть ошибок и генераций несуществующих фактов. Сервис проверяет ответы модели на точность, опираясь на информацию, которую предоставляет пользователь.Пример настройки модели для проверки ИИ, который будет работать с данными из авиабилетов. Источник: AWSЗапуск чипов для обучения ИИКомпания открыла публичный доступ к чипам Trainium2 для обучения больших языковых моделей (LLM). Эти чипы позволят «повысить производительность генерации токенов в три раза по сравнению с другими доступными предложениями», заявили в компании.Источник: AWS#новости #amazon
Ерунда какая-то. Вот ради чего все, вот это я понимаю уровень:
Если насрать на порог перед дверью, позвонить в дверь и убежать — это инсталляция. А если провезти говновозы по улицам — это перформанс.
Почти уверен, что на деле это действительно будет вершиной развития нейросеток на ближайшие десятилетия
Когда ИИ начинает генерировать странные или нелепые факты, иногда реально не понимаешь, где правда, а где ошибка. Такие инструменты, как проверка на галлюцинации, помогут значительно повысить доверие к этим системам.
Тут вот некоторые научные работники, отмечая экспоненциальность развития как отрасли AI так и других отраслей промышленности и даже демографии, при водят модели, когда развитие как взлетело так и рухнет по всем позициям. Так, нейросетям просто уже не хватает данных, по которым можно учится, рождение падает везде чем более развита культурная и образованная части общества, столько еды уже просто не нужно - давно мы ничего не слышали про голод в Африке ну и так далее и тому подобное. Развитие компов уже просто бессмыслено - уже что могли придумать придумали, остались маркетингвые штучки вроде впаривания Айфонов по дикой цене, Максы Боинг падают от того что слишком стали умные. На поле боя воюют квадрокоптерами, стримят через мессенджеры, пуляют старой доброй артиллерией. Всеобщий упадок и стагнация. Включая ассимиляцию в Европу беженцев всех мастей, от чего Европа офигевает.
Так, нейросетям просто уже не хватает данных, по которым можно учится
Лол данные для обучения нейронок кончатся тогда, когда ЛЮДЯМ станет не на чем учиться (то есть никогда пока существует цивилизация)
Брат, мы умрем ?