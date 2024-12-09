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Евгения Евсеева
AI

Reddit начал тестировать Reddit Answers — ИИ-поиск внутри соцсети

В диалоговом окне можно задавать вопросы — как при общении с чат-ботом.

  • На первом этапе функция доступна небольшому количеству пользователей из США и работает лишь на английском языке, пишет CNBC. После соцсеть сделает её доступной большему числу людей и добавит поддержку других языков.
Пример запроса. Источник: Reddit
  • Чтобы задать вопрос ИИ, нужно перейти к окну диалога с ним с главной страницы соцсети. После этого можно спросить о нужной информации. Проводить поиск нейросеть будет внутри Reddit — по публикациям пользователей.
  • Пользователи могут почитать фрагменты разных обсуждений, прочитать предложенные темы или задать ИИ дополнительные вопросы, чтобы уточнить поиск, пишет TechCrunch.
  • Издание отмечает, что так Reddit «бросает вызов» Google, так как пользователи привыкли писать запросы в поиске, прибавляя к ним слово Reddit — чтобы получить ответы живых людей, а не ссылки на сайты.
  • Компания сообщила TechCrunch, что ИИ-поиск работает на базе технологий, разработанных самой соцсетью. Reddit отмечает, что у него есть собственные модели, но он также интегрирует модели от OpenAI и Google.

#новости #reddit

22
11
7 комментариев
местный житель

Ну вот.
ИИ в каждый дом.

1
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Катя Катя

Так с ним удобно же

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dru dru

Что там можно читать, там все только и пишут как хотят себе женщину

1
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Екатерина Баранова

Я

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Слегка Придурковатый

Головка от часов "Заря".

1
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Нытошная Сатоши

Этот бот сломался. Несите нового

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Yuriy Belousov

На drive2.ru тоже начали такую штуку тестировать на днях: https://www.drive2.ru/c/691935312816913225/

www.drive2.ru
Нейропоиск 🤖 — Сообщество «Разработка» на DRIVE2
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