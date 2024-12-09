Reddit начал тестировать Reddit Answers — ИИ-поиск внутри соцсети

В диалоговом окне можно задавать вопросы — как при общении с чат-ботом.На первом этапе функция доступна небольшому количеству пользователей из США и работает лишь на английском языке, пишет CNBC. После соцсеть сделает её доступной большему числу людей и добавит поддержку других языков.Пример запроса. Источник: RedditЧтобы задать вопрос ИИ, нужно перейти к окну диалога с ним с главной страницы соцсети. После этого можно спросить о нужной информации. Проводить поиск нейросеть будет внутри Reddit — по публикациям пользователей.Пользователи могут почитать фрагменты разных обсуждений, прочитать предложенные темы или задать ИИ дополнительные вопросы, чтобы уточнить поиск, пишет TechCrunch.Издание отмечает, что так Reddit «бросает вызов» Google, так как пользователи привыкли писать запросы в поиске, прибавляя к ним слово Reddit — чтобы получить ответы живых людей, а не ссылки на сайты.Компания сообщила TechCrunch, что ИИ-поиск работает на базе технологий, разработанных самой соцсетью. Reddit отмечает, что у него есть собственные модели, но он также интегрирует модели от OpenAI и Google.#новости #reddit
Ну вот.
ИИ в каждый дом.
Так с ним удобно же
Что там можно читать, там все только и пишут как хотят себе женщину
Я
Головка от часов "Заря".
Этот бот сломался. Несите нового
На drive2.ru тоже начали такую штуку тестировать на днях: https://www.drive2.ru/c/691935312816913225/