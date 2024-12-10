В компании сообщили, что он решил задачу за пять минут вместо десяти септиллионов лет, как это бы сделал суперкомпьютер.Источник: GoogleНовый чип выполнил стандартное тестовое вычисление меньше чем за пять минут. Такую же задачу один из самых быстрых суперкомпьютеров Frontier решал бы десять септиллионов лет — «значительно больше, чем возраст Вселенной», — написал в блоге основатель лаборатории квантовых вычислений Google Quantum AI Хартмут Невен.Скорость решения задач процессоров Google и суперкомпьютеров других компаний (в годах). Источник: GoogleВ компании смогли уменьшить число вычислительных ошибок, что другие учёные пытались сделать «уже почти 30 лет». Willow исправляет проблемы в реальном времени, а вместо битов 1 и 0 использует большее число кубитов — единиц, которые могут находиться в нескольких состояниях одновременно. Это могут быть единицы, нули и промежуточные значения между ними.Следующая цель Google — провести первое невыполнимое для обычных компьютеров вычисление, которое «можно будет применить в реальном мире».В будущем технологию предлагают использовать для обучения ИИ, «открытия новых лекарств, разработки более эффективных аккумуляторов для электромобилей и ускорения прогресса в области термоядерного синтеза».В 2019 году квантовый процессор Google мог решить математическое уравнение за три минуты вместо 10 тысяч лет на суперкомпьютере.Хартмут Невен основал лабораторию Google Quantum AI в 2012 году для создания квантового компьютера для ускорения научных открытий.#новости #google
вместо десяти септиллионов теперь нужно чтобы он нафармил им 7 ундециллионов
они просто взломают судебную базу данных и это рф будет должна гуглу ундециллионы. хотя о чем это я, бумагу в папках взломать невозможно
Изи, нужно его заставить майнить крипту. Думаю уже в этом десятилетии.
Нам срочно нужно:
1) создать реестр таких компов
2) Обложить информацию о них налогом
3) Обязать маркировать информацию от них особым XuID
4) Запретить, объявить не духовным
5) Обязать их записать шортц, как эти процы ездили в Мариупаль и выступали за поддержку Системы Водяного Охлаждения
И по телевизору показать какой от них вред
А существует ли предел совершенствований?