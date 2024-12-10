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Таня Боброва
AI

ИИ-сервис Speak для помощи в изучении английского удвоил оценку за полгода — до $1 млрд

Всего компания привлекла $162 млн.

  • Speak привлёк $78 млн в раунде С, который возглавила венчурная фирма Accel. Существующие инвесторы, в том числе OpenAI Startup Fund, Khosla Ventures и Y Combinator, также приняли участие. С момента последнего раунда в июне 2024 года оценка компании из Сан-Франциско удвоилась и составила $1 млрд.
  • Speak планирует направить привлечённые в новом раунде деньги на расширение в Юго-Восточной Азии, Европе и США, а также для поддержки «большинства популярных языков» к концу 2025 года, пишет Bloomberg.
  • С помощью Speak пользователи могут практиковать навык говорения на английском с ИИ. Система адаптируется к акценту и темпу обучения и даёт обратную связь в режиме реального времени.
  • Сервис работает по подписке, уточняет агентство, — от $20 в месяц (около 2000 рублей по курсу ЦБ на 10 декабря 2024 года). У компании также есть корпоративное направление Speak for Business с более чем 200 клиентами.
Источник: Speak
Источник: Speak

#новости

44
11
17 комментариев
Vitaly Tolstykh

Skyeng можно закрывать

2
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Женя Иванков

Репетиторы напряглись

1
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Игорь Пронин

Да репетиторы давно в ахуе полном.

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Михаил Котов

классно, но некоторым больше репетиторы подойдут

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От Себя Добавлю

Неплохие результаты)) Кстати, это отличное дополнение к курсам английского языка. И цена более чем приемлемая.

1
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Костя Копатович

Вместо курсов можно и с жпт позаниматься английским

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Melissa Mata

Интересно, как пойдут у них дела, когда на рынке, наконец-то, появятся универсальные переводчики со всех основных языков на все.

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