ИИ-сервис Speak для помощи в изучении английского удвоил оценку за полгода — до $1 млрд

Всего компания привлекла $162 млн.Speak привлёк $78 млн в раунде С, который возглавила венчурная фирма Accel. Существующие инвесторы, в том числе OpenAI Startup Fund, Khosla Ventures и Y Combinator, также приняли участие. С момента последнего раунда в июне 2024 года оценка компании из Сан-Франциско удвоилась и составила $1 млрд.Speak планирует направить привлечённые в новом раунде деньги на расширение в Юго-Восточной Азии, Европе и США, а также для поддержки «большинства популярных языков» к концу 2025 года, пишет Bloomberg.С помощью Speak пользователи могут практиковать навык говорения на английском с ИИ. Система адаптируется к акценту и темпу обучения и даёт обратную связь в режиме реального времени.Сервис работает по подписке, уточняет агентство, — от $20 в месяц (около 2000 рублей по курсу ЦБ на 10 декабря 2024 года). У компании также есть корпоративное направление Speak for Business с более чем 200 клиентами.Источник: Speak#новости
Skyeng можно закрывать
Репетиторы напряглись
Да репетиторы давно в ахуе полном.
классно, но некоторым больше репетиторы подойдут
Неплохие результаты)) Кстати, это отличное дополнение к курсам английского языка. И цена более чем приемлемая.
Вместо курсов можно и с жпт позаниматься английским
Интересно, как пойдут у них дела, когда на рынке, наконец-то, появятся универсальные переводчики со всех основных языков на все.