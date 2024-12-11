Google добавила в чат-бота Gemini возможность «рассуждать» над исследовательскими задачами

Доступно по плану One AI Premium за $20 в месяц.Функция Deep Research позволяет анализировать информацию по теме исследования из разных источников в интернете. Сначала чат-боту нужно задать вопрос, после чего Gemini представит «многоэтапный план исследования». Если он устраивает пользователя, ИИ ищет информацию и группирует её в краткий отчёт со ссылками на статьи и ключевыми выводами.Отчёты можно экспортировать напрямую в «Google Документы».Пока Deep Research доступна в версии Gemini Advanced, которая входит в подписку Google One AI Premium за $20 в месяц (2000 рублей по курсу ЦБ на 11 декабря 2024 года). Функцию планируют добавить в приложение Gemini в 2025 году.Источник: BloombergВ ноябре 2024 года Google в тестовом режиме запустила образовательного ИИ-помощника Learn About, который сопровождает ответы фотографиями, примечаниями и полезными ссылками. Он работает на модели LearnLM — её разработали на основе Gemini специально под образовательные задачи.Ася КарповаAI12 ноябGoogle в тестовом режиме запустила образовательного ИИ-помощника Learn About Чат-бот сопровождает ответы фотографиями, примечаниями и полезными ссылками.#новости #google
Такими темпами, в ближайшем будущем люди будут задаваться вопросом, а что такое «рассуждать» вообще, либо по дефолту на любой вопрос искать ответа у ИИ 🤷🏼♂️
Рассуждение не от слов берется
там очень так себе логика
Мне кажется, что развитие ИИ - это хорошо, но важно помнить, что ИИ - это инструмент для достижения цели. Использовать интеллект в работе это нормально, потому что он экономит время, но стоит понимать, что ему свойственно допускать ошибки, поэтому все его ответы нужно перепроверять. Ну а если Gemini будет давать адекватные ответы, то цена нормальная
Был такой вмгулевые годы OCR FineReader. Лучшим был. После его распознавания текста нужно было пробежаться и в каждой строке внести исправления, перечитав всё. А можно было набрать текст с этого же листа в Worde с нуля. По времени сопоставимо было :)
Раньше я посылал в гугл, а теперь в чатГПТ ;)
Ох как верно )))) любимая отмазка и отговорка на все случаи жизни; иди в Гугл ! Или не, не так, лучше: Погугли ! 🤓😄