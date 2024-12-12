Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Образование
Личный опыт
Крипто
Маркетплейсы
AI
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
AI

«Сбер» представил обновлённую нейросеть Kandinsky Video для создания видео по описанию и картинке

Пока это бета-версия.

  • «Сбер» представил версию Kandinsky 4.0 Video, сообщила компания. Впервые банк показал нейросеть в ноябре 2023 года.
  • Модель умеет генерировать ролики длиной до 12 секунд в разрешении 1280 x 720. Можно создавать видео с разными соотношениями сторон.
  • У нейросети улучшилось визуальное качество, говорят в «Сбере», — «высокий контраст и чёткость кадров, выстраивание общей композиции сцены и реалистичность движений генерируемых объектов».
  • Кроме того, компания представила «быструю» версию нейросети — Kandinsky 4.0 Video Flash. Она тоже создаёт ролики до 12 секунд, но в разрешении 720 x 480. Генерация занимает около 15 секунд.
  • Первыми доступ к новой версии Kandinsky Video получат художники, дизайнеры и кинематографисты. Для них модель будет доступна на платформе Fusion Brain. Для всех нейросеть запустят в первом квартале 2025 года.
Пример видео. Источник здесь и далее — «Сбер»

#новости #сбер #kandinsky

66
24 комментария
Эдуард Ашин

А эта нейросеть выплачивает долги Спербанка по облигациям СССР с процентами?

6
3
Ответить
Aleksei M

И размораживает доллары на счетах

4
Ответить
бонгакам

Об этом будет смонтирован отдельный видеоролик

1
Ответить
Mansur Khairullin

Котенок перебирает пальцами ) жуть

5
Ответить
Слегка Придурковатый

Котёнок ниалё.

2
Ответить
тёма

Под валеьряном

5
Ответить
Илья Дёмин
3
Ответить