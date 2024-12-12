«Сбер» представил обновлённую нейросеть Kandinsky Video для создания видео по описанию и картинке

Пока это бета-версия.«Сбер» представил версию Kandinsky 4.0 Video, сообщила компания. Впервые банк показал нейросеть в ноябре 2023 года.Модель умеет генерировать ролики длиной до 12 секунд в разрешении 1280 x 720. Можно создавать видео с разными соотношениями сторон.У нейросети улучшилось визуальное качество, говорят в «Сбере», — «высокий контраст и чёткость кадров, выстраивание общей композиции сцены и реалистичность движений генерируемых объектов».Кроме того, компания представила «быструю» версию нейросети — Kandinsky 4.0 Video Flash. Она тоже создаёт ролики до 12 секунд, но в разрешении 720 x 480. Генерация занимает около 15 секунд.Первыми доступ к новой версии Kandinsky Video получат художники, дизайнеры и кинематографисты. Для них модель будет доступна на платформе Fusion Brain. Для всех нейросеть запустят в первом квартале 2025 года.Пример видео. Источник здесь и далее — «Сбер»#новости #сбер #kandinsky
А эта нейросеть выплачивает долги Спербанка по облигациям СССР с процентами?
И размораживает доллары на счетах
Об этом будет смонтирован отдельный видеоролик
Котенок перебирает пальцами ) жуть
Котёнок ниалё.
Под валеьряном