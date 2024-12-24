OpenAI обсуждала создание робота-гуманоида — The Information

Но это не приоритет компании.Создатель чат-бота ChatGPT изучает возможность создать собственного робота-гуманоида. Об этом рассказали источники издания The Information, сообщение которого приводят TechCrunch и Breaking News.Однако реализация этой идеи — не приоритет, говорят собеседники. Вместо этого компания по-прежнему сосредоточена на разработке новых моделей ИИ.TechCrunch отмечает, что OpenAI уже участвует в области робототехники как инвестор. Например, компания инвестировала в разработчика роботов-гуманоидов Figure AI. Роботы стартапа получили поддержку технологий OpenAI.У OpenAI также была собственная команда, которая занималась исследованиями в области робототехники. Но в 2021 году VentureBeat сообщило, что компания отказаласть от этих исследований в пользу других проектов.Робот Figure 02. Источник: Figure AI#новости #openai
Движутся в правильном направлении) идеальный способ получить умного помощника, который не будет просить повышения зарплаты. Ждем восстание машин.
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Почему пытаются разработать робота-гуманоида? На первый взгляд кажется, что тупиковая ветвь. Форма человеческого тела неидеальна для машины и накладывает существенные ограничения:
- Сложно и дорого сделать.
- Необходимо отслеживать много параметров и управлять движениями просто ради похожести на человека.
- Неустойчивость.
- Ограничение возможностей, т.к. многие соединения слишком сложные, чтобы выдерживать большие нагрузки.
В общем, R2-D2 более жизнеспособен, чем C-3PO.
потому что мир задизайнен под тело гуманоида, все кресла лестницы двери транспортные средства высоат столов стульев эскалаторы лифты ложки вилки тарелки фуникулеры парашюты одежда спортивные машины утюги швабры и тд, роботы гуманоиды очень легко в эту экосистему вольются без необходимости менять эту окружающую среду подстраивать под роботов.
Потому что эта форма универсальна и ей можно делать множество разных вещей, а не что-то одно конкретно.
Немного трудновато запихнуть 999 индусов в 1 робота-гуманоида.
Кажется, что создание роботов-гуманоидов - это очень амбициозная цель. Но если у OpenAI получится ее достичь, то это будет настоящим прорывом в области робототехники.