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Таня Боброва
AI

OpenAI обсуждала создание робота-гуманоида — The Information

Но это не приоритет компании.

  • Создатель чат-бота ChatGPT изучает возможность создать собственного робота-гуманоида. Об этом рассказали источники издания The Information, сообщение которого приводят TechCrunch и Breaking News.
  • Однако реализация этой идеи — не приоритет, говорят собеседники. Вместо этого компания по-прежнему сосредоточена на разработке новых моделей ИИ.
  • TechCrunch отмечает, что OpenAI уже участвует в области робототехники как инвестор. Например, компания инвестировала в разработчика роботов-гуманоидов Figure AI. Роботы стартапа получили поддержку технологий OpenAI.
  • У OpenAI также была собственная команда, которая занималась исследованиями в области робототехники. Но в 2021 году VentureBeat сообщило, что компания отказаласть от этих исследований в пользу других проектов.
Робот Figure 02. Источник: Figure AI
Робот Figure 02. Источник: Figure AI

#новости #openai

55
22
37 комментариев
Roman Tabakov

Движутся в правильном направлении) идеальный способ получить умного помощника, который не будет просить повышения зарплаты. Ждем восстание машин.

7
Ответить
Saracen

Или секс работницу андройда

5
1
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Griby Lenina

Почему пытаются разработать робота-гуманоида? На первый взгляд кажется, что тупиковая ветвь. Форма человеческого тела неидеальна для машины и накладывает существенные ограничения:

- Сложно и дорого сделать.

- Необходимо отслеживать много параметров и управлять движениями просто ради похожести на человека.

- Неустойчивость.

- Ограничение возможностей, т.к. многие соединения слишком сложные, чтобы выдерживать большие нагрузки.

В общем, R2-D2 более жизнеспособен, чем C-3PO.

4
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алекс с

потому что мир задизайнен под тело гуманоида, все кресла лестницы двери транспортные средства высоат столов стульев эскалаторы лифты ложки вилки тарелки фуникулеры парашюты одежда спортивные машины утюги швабры и тд, роботы гуманоиды очень легко в эту экосистему вольются без необходимости менять эту окружающую среду подстраивать под роботов.

3
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Алекс К

Потому что эта форма универсальна и ей можно делать множество разных вещей, а не что-то одно конкретно.

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Сергей Леопольдович

Немного трудновато запихнуть 999 индусов в 1 робота-гуманоида.

1
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Сергей Бузин

Кажется, что создание роботов-гуманоидов - это очень амбициозная цель. Но если у OpenAI получится ее достичь, то это будет настоящим прорывом в области робототехники.

1
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