В Kling AI добавили генерацию виртуальных моделей по текстовому запросу

Также обновили ИИ для создания изображений и видео.Источник: KlingИнструмент для генерации детализированных моделей доступен только по подпискам Pro и Premier от $12 в месяц (1200 рублей).Источник: Alejandro Tuzzi Появилась модель для генерации изображений Kolors 1.5, которая «лучше» следует текстовым подсказкам и понимает русский.Запрос: «Реалистичный портрет девушки блондинки, которая держит в руках игрушку большого плюшевого розового медведя»Запрос: «Реалистичный портрет девушки блондинки европейской внешности, которая держит в руках игрушку большого плюшевого розового медведя»В модели для генерации видео Kling 1.5 теперь можно установить последний кадр. Нужно загрузить картинку, а ИИ создаст ролик, который будет ей заканчиваться.Загруженный кадр. Источник: Nim EshedГенерация в Kling. Источник: Nim EshedТакже появились два новых голоса и эмоции для синхронизации речи в анимации.Источник: David M. ComfortВ Kling дают 366 бесплатных кредитов в месяц на создание изображений и видео. Генерация длиной пять секунд по текстовому запросу стоит 35 кредитов, ролик из изображения — 20 кредитов, картинка — один кредит.#kling #ии #новости
– Да так и я могу! А «Мурку» можешь?
Ради такого их создают?
Теперь можно почти бесплатно оживить все свои давно сохранённые мемы) Будет чем заняться в свободное время
Даа, всяко веселей чем на виси
и понимает русскийНе очень. Лучше в промпте всё-таки писать «молодая женщина», а не «девушка». Иначе получается то, что видим на картинках – таки маленькие girl с игрушками, а не девушки.
Закинул «оживить» две фотки.
Пишет, что очередь на несколько часов. Сильно подумаю, покупать ли платник, так как другие сетки (тот же Runway) делает за несколько секунд даже по промо-кредитам.