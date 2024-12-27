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Ася Карпова
AI

В Kling AI добавили генерацию виртуальных моделей по текстовому запросу

Также обновили ИИ для создания изображений и видео.

Источник: Kling
Источник: Kling
  • Инструмент для генерации детализированных моделей доступен только по подпискам Pro и Premier от $12 в месяц (1200 рублей).
Источник: Alejandro Tuzzi
  • Появилась модель для генерации изображений Kolors 1.5, которая «лучше» следует текстовым подсказкам и понимает русский.
Запрос: «Реалистичный портрет девушки блондинки, которая держит в руках игрушку большого плюшевого розового медведя»
Запрос: «Реалистичный портрет девушки блондинки, которая держит в руках игрушку большого плюшевого розового медведя»
Запрос: «Реалистичный портрет девушки блондинки европейской внешности, которая держит в руках игрушку большого плюшевого розового медведя»
Запрос: «Реалистичный портрет девушки блондинки европейской внешности, которая держит в руках игрушку большого плюшевого розового медведя»
  • В модели для генерации видео Kling 1.5 теперь можно установить последний кадр. Нужно загрузить картинку, а ИИ создаст ролик, который будет ей заканчиваться.
Загруженный кадр. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FNimEshed%2Fstatus%2F1872602024585330783&postId=" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Nim Eshed</a>
Загруженный кадр. Источник: Nim Eshed
Генерация в Kling. Источник: Nim Eshed
  • Также появились два новых голоса и эмоции для синхронизации речи в анимации.
Источник: David M. Comfort
  • В Kling дают 366 бесплатных кредитов в месяц на создание изображений и видео. Генерация длиной пять секунд по текстовому запросу стоит 35 кредитов, ролик из изображения — 20 кредитов, картинка — один кредит.

#kling #ии #новости

11
11
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25 комментариев
Griby Lenina
4
2
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Буквоед

– Да так и я могу! А «Мурку» можешь?

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Семён Аксёнов

Ради такого их создают?

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Станислав Артемьев

Теперь можно почти бесплатно оживить все свои давно сохранённые мемы) Будет чем заняться в свободное время

3
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Семён Аксёнов

Даа, всяко веселей чем на виси

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Буквоед

и понимает русскийНе очень. Лучше в промпте всё-таки писать «молодая женщина», а не «девушка». Иначе получается то, что видим на картинках – таки маленькие girl с игрушками, а не девушки.

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Буквоед

Закинул «оживить» две фотки.
Пишет, что очередь на несколько часов. Сильно подумаю, покупать ли платник, так как другие сетки (тот же Runway) делает за несколько секунд даже по промо-кредитам.

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