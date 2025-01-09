Google начала тестировать функцию создания ИИ-подкастов из новостей в ленте рекомендаций Chrome

Пока доступно в экспериментальном режиме в США.Сервис Daily Listen выбирает материалы на основе взаимодействий пользователя со статьями из рекомендаций в Chrome и истории поиска. Нейросеть собирает новости в сводку и создаёт подкаст длиной около пяти минут, а также предоставляет текстовую расшифровку.Google запустила функцию на платформе Search Labs для тестирования новых продуктов компании. Она доступна в США пользователям Chrome для Android и iOS.Во вкладке Related stories можно послушать несколько обзоров и поставить оценку понравившимся, чтобы улучшить работу нейросети.«Рекомендации» или Google Discover — этот раздел с новостями и материалами на главной странице поиска в приложении Chrome на мобильных устройствах. С 2023 года там не отображаются статьи с некоторых российских сайтов, в частности «Комсомольской правды» и «Царьграда».Источник: Google12 сентября 2024 года Google добавила в приложение NotebookLM функцию генерации подкастов на основе текстовых заметок на английском языке.Создание подкастов с ИИ-ведущими на русском языке стало доступно в приложении ElevenReader от ElevenLabs в ноябре 2024 года.#новости #google
у меня ощущение, что и так все новости пишет ИИ
Так и есть, а ещё везде прослушка и голубей кст не существует, это роботы с камерами, чтобы за каждым следить!!!)
Некоторые каналы даже запустили рубрику нейроновости или подобные названия где ИИ зачитывает новости которые сам подбирает под определенный промежуток времени...
Скоро мы будем читать новости, написанные чат-ботами, и даже не заметим разницы. Главное, чтобы они не начинали спорить между собой в комментариях))
правильно ощущение, так оно и есть, а еще, мы живем в симуляции
Интересное решение от Google. Но мне кажется, что для создания действительно качественных подкастов нужен человеческий фактор. ИИ может помочь в обработке информации, но создать интересный и живой контент пока не под силу даже самым продвинутым нейросетям
оно уже сейчас лучше доброй половины реальных авторов справляется. и ещё подтянут
https://youtu.be/ftg7UC3CGjc