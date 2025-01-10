Владелец TikTok выпустил бесплатную демоверсию нейросети STAR для улучшения качества видео

ИИ генерирует более чёткую картинку с опорой на текстовые подсказки.ByteDance представила технологию, которая создаёт видео в высоком разрешении, но при этом не искажает исходник, например, не «дорисовывает» несуществовавшие в оригинале предметы.Источник: STAR Для этого STAR опирается на текстовые подсказки. В окне для промпта нужно ввести развёрнутое описание исходного видео: перечислить персонажей, прописать надписи на табличках, особенность камеры и цветопередачи.Окно для ввода промпта. Описание видео: «Чёрно-белый немой фильм с двумя мужчинами в инвалидных колясках на пирсе. Мужчина на переднем плане, в костюме и шляпе, держит табличку с надписью "Help Cripple"...». Скриншот vc.ruДля сравнения разработчики показали результат своей модели и сервиса RealViformer, код которого есть на GitHub.Результат STAR. Источник: STARРезультат RealViformer. Источник: STARБесплатная демоверсия нейросети доступна на Hugging Face. Модель также можно установить на свой компьютер, скачав код с GitHub.#новости #видео
Поюзал тут мобильную аппку от адоб, офигел как все нативно и продвинулось за пару лет. В автоматическом режиме делает такие штуки, например
В Голливуд! За экранками!
Вау ии это результат своей модели и сервиса RealViformer, код которого есть на GitHub.
Просто сгладили и все, в любом фотошопе можно сделать. Этих нейросетей становится слишком много, а некоторые вообще бесполезные, лишь бы "поиграть"
О, теперь можно улучшать даже самые древние видосы! Жду, когда эта нейросеть сделает меня бессмертным в кадре!
Ну, посмотрим, что там за чудо-нейросеть. "Не искажает исходник" - слишком уж громкое заявление) Часто эти ИИ "дорисовывают" артефакты. В реальной работе вряд ли пригодится, но для домашних видео, может, и сойдет.
Ну не сказал бы, что произвело вау эффект. Учитывая то, какое количество подобных ИИ уже есть на рынке, маловероятно, что этот обретёт популярность