Владелец TikTok выпустил бесплатную демоверсию нейросети STAR для улучшения качества видео

Окно для ввода промпта. Описание видео: «Чёрно-белый немой фильм с двумя мужчинами в инвалидных колясках на пирсе. Мужчина на переднем плане, в костюме и шляпе, держит табличку с надписью "Help Cripple"...». Скриншот vc.ru