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vc.ru
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Ася Карпова
AI

В сервисе Hailuo AI появилась функция генерации коротких роликов из фотографии — можно настроить декорации, одежду и действия персонажа

Бесплатно доступно создание двух видео в день.

  • Функция появилась в разделе Subject Reference на сайте ИИ-сервиса. Достаточно загрузить изображение реального человека или сгенерированного персонажа и описать, что будет происходить на видео. Нейросеть создаёт ролики длиной пять секунд.
  • Компания заявляет, что новая модель S2V-01 обеспечивает «единообразие и реалистичность» персонажа во всех генерациях.
Анимация изображения Толстого, <a href="https://vc.ru/ai/1718462-tolstoi-v-naushnikah-i-gagarin-s-armstrongom-na-lune-chto-mozhet-novaya-model-dlya-generacii-izobrazhenii-v-chat-bote-grok" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">сгенерированного </a>в нейросети Grok. Запрос: A character walks in the park / Персонаж гуляет по парку. Скриншот vc.ru
Анимация изображения Толстого, сгенерированного в нейросети Grok. Запрос: A character walks in the park / Персонаж гуляет по парку. Скриншот vc.ru
Результат после анимации
  • В текстовых подсказках можно описать выражение лица, одежду, освещение и декорации или попросить персонажа заговорить.
Источник: Brent Lynch 
  • Один из пользователей загрузил в сервис «единственную фотографию прадеда» и смонтировал несколько генераций в разных интерьерах в один ролик.
Источник: The Qubits Guy

Другие примеры генераций с помощью Subject Reference

Пользователь загрузил «только фотографию своего лица» и попросил модель добавить персонажу несколько разных эмоций. Источник: lukasersil 
Анимированный 3D рисунок. Источник: Jordan
Источник: Mark Kelly
Источник: Karoline Georges
 Источник: Anurag
  • В Hailuo AI ежедневно дают 100 бесплатных кредитов. Создание одного видео с помощью функции Subject Reference стоит 45 кредитов. Из-за очереди генерация может занимать около 15 минут.

#новости #hailuo

3232
55
43 комментария
Бортовой Журнал

На словах ты Лев Толстой, а на деле - дед в красном худи

17
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Строганов Иван

а на деле hailou простой))

8
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Ася Карпова
Автор

в толстовке)

7
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клинский

Он слишком крут!

1
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Софья Фалина

😂😂😂😂

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Ми Cola

Да действительно в полне реалистичное видео получается! Сгенерировал фото, потом немного изменил промт и итог говорит сам за себя!

3
1
1
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DeSh

Пальцы как всегда

8
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