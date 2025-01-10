В сервисе Hailuo AI появилась функция генерации коротких роликов из фотографии — можно настроить декорации, одежду и действия персонажа

Бесплатно доступно создание двух видео в день.Функция появилась в разделе Subject Reference на сайте ИИ-сервиса. Достаточно загрузить изображение реального человека или сгенерированного персонажа и описать, что будет происходить на видео. Нейросеть создаёт ролики длиной пять секунд.Компания заявляет, что новая модель S2V-01 обеспечивает «единообразие и реалистичность» персонажа во всех генерациях.Анимация изображения Толстого, сгенерированного в нейросети Grok. Запрос: A character walks in the park / Персонаж гуляет по парку. Скриншот vc.ruРезультат после анимацииВ текстовых подсказках можно описать выражение лица, одежду, освещение и декорации или попросить персонажа заговорить.Источник: Brent Lynch Один из пользователей загрузил в сервис «единственную фотографию прадеда» и смонтировал несколько генераций в разных интерьерах в один ролик.Источник: The Qubits GuyДругие примеры генераций с помощью Subject ReferenceПользователь загрузил «только фотографию своего лица» и попросил модель добавить персонажу несколько разных эмоций. Источник: lukasersil Анимированный 3D рисунок. Источник: JordanИсточник: Mark KellyИсточник: Karoline Georges Источник: AnuragВ Hailuo AI ежедневно дают 100 бесплатных кредитов. Создание одного видео с помощью функции Subject Reference стоит 45 кредитов. Из-за очереди генерация может занимать около 15 минут.#новости #hailuo
На словах ты Лев Толстой, а на деле - дед в красном худи
а на деле hailou простой))
в толстовке)
Он слишком крут!
😂😂😂😂
Да действительно в полне реалистичное видео получается! Сгенерировал фото, потом немного изменил промт и итог говорит сам за себя!
Пальцы как всегда