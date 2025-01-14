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Ася Карпова
AI

ИИ-сервис Raspberry AI для дизайнеров одежды привлёк $24 млн, среди клиентов — H&M и Under Armour

Нейросеть переводит эскизы в фотореалистичные изображения, генерирует принты и «переодевает» виртуальных моделей.

Так работает создание изображения из наброска. Источник здесь и далее: Raspberry AI
  • Стартап предлагает использовать сервис брендам одежды, чтобы ускорить разработку новых коллекций с помощью генеративного ИИ.
  • На сайте Raspberry AI есть инструменты, чтобы преобразовать набросок или 3D-рендер в фотореалистичное изображение, «надеть» костюм с фотографии на виртуальную модель, сгенерировать принт по текстовому запросу, отредактировать фон изображения, изменить цвет одежды или «дорисовать» новые элементы на картинке с помощью нейросети.
Инструмент для преобразования 3D-модели в фотореалистичное изображение
Инструмент для генерации новых элементов одежды на изображении
В генератор одежды можно загрузить изображение изделия и попросить ИИ нанести на него другой принт или изменить материал
  • Raspberry привлёк $24 млн от венчурных компаний Andreessen Horowitz, Greycroft, Correlation Ventures и MVP Ventures. Весной 2024 года стартап получил $4,5 млн начального финансирования.
  • У компании 70 клиентов, в том числе H&M, Skechers, американский бренд Under Armour, итальянский модный дом Gruppo Teddy и немецкий производитель люксовой одежды и аксессуаров MCM Worldwide.
  • Подписка на сервис для частных пользователей стоит $198 в месяц (20 тысяч рублей по курсу ЦБ на 14 января 2025 года). Для брендов одежды предусмотрен индивидуальный план с возможностью обучать ИИ-модели под свои задачи, он стоит от $298 в месяц (30 тысяч рублей).
  • Нью-йоркский стартап основала в 2022 году Шерил Лю, в прошлом аналитик Kohlberg Kravis Roberts, разработчик ПО в Amazon и продакт-менеджер в DoorDash.

#новости #дизайн #одежда

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11
11
20 комментариев
Виталий Гульчеев

Нужен сервис, который будет контролировать избыточное производство одежды! Этого «добра» производят столько, что рынки переполнены одеждой на несколько лет вперед и производство только растет и растет. Из-за этого дефицит сырья и как следствие его удорожание со всеми вытекающими! Короче говоря эффективное прогнозирование гораздо нужнее.

4
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Нытошная Сатоши

Когда рынки переполнены товаром, он обычно дешевеет так-то. Но что-то такой тенденции не особо заметно

6
1
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Бинарный Ёж

Запретить non-sustainable способы производства сырья, и его дефицит и станет сервисом, контролирующим избыточное производство одежды.

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Alexey Remizov

В школу школьную форму давайте вернем?!

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Анатолий Добров

Сколько еще одежды нужно произвести, чтобы понять, что планета у нас одна? Нужно бережнее относиться к ресурсам и не покупать вещи просто так))

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Михаил Колмаков

То, что сервис уже используют такие крупные бренды, как H&M и Under Armour, говорит о многом. Значит, технология действительно работает.

1
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Даниил Томский

ИИ-сервис Raspberry AI для дизайнеров одежды - интересная вещь с удовольствием поиграюсь если получу доступ.

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