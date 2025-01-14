ИИ-сервис Raspberry AI для дизайнеров одежды привлёк $24 млн, среди клиентов — H&M и Under Armour

Нейросеть переводит эскизы в фотореалистичные изображения, генерирует принты и «переодевает» виртуальных моделей.Так работает создание изображения из наброска. Источник здесь и далее: Raspberry AIСтартап предлагает использовать сервис брендам одежды, чтобы ускорить разработку новых коллекций с помощью генеративного ИИ.На сайте Raspberry AI есть инструменты, чтобы преобразовать набросок или 3D-рендер в фотореалистичное изображение, «надеть» костюм с фотографии на виртуальную модель, сгенерировать принт по текстовому запросу, отредактировать фон изображения, изменить цвет одежды или «дорисовать» новые элементы на картинке с помощью нейросети.Инструмент для преобразования 3D-модели в фотореалистичное изображениеИнструмент для генерации новых элементов одежды на изображенииВ генератор одежды можно загрузить изображение изделия и попросить ИИ нанести на него другой принт или изменить материалRaspberry привлёк $24 млн от венчурных компаний Andreessen Horowitz, Greycroft, Correlation Ventures и MVP Ventures. Весной 2024 года стартап получил $4,5 млн начального финансирования.У компании 70 клиентов, в том числе H&M, Skechers, американский бренд Under Armour, итальянский модный дом Gruppo Teddy и немецкий производитель люксовой одежды и аксессуаров MCM Worldwide.Подписка на сервис для частных пользователей стоит $198 в месяц (20 тысяч рублей по курсу ЦБ на 14 января 2025 года). Для брендов одежды предусмотрен индивидуальный план с возможностью обучать ИИ-модели под свои задачи, он стоит от $298 в месяц (30 тысяч рублей).Нью-йоркский стартап основала в 2022 году Шерил Лю, в прошлом аналитик Kohlberg Kravis Roberts, разработчик ПО в Amazon и продакт-менеджер в DoorDash.#новости #дизайн #одежда
Нужен сервис, который будет контролировать избыточное производство одежды! Этого «добра» производят столько, что рынки переполнены одеждой на несколько лет вперед и производство только растет и растет. Из-за этого дефицит сырья и как следствие его удорожание со всеми вытекающими! Короче говоря эффективное прогнозирование гораздо нужнее.
Когда рынки переполнены товаром, он обычно дешевеет так-то. Но что-то такой тенденции не особо заметно
Запретить non-sustainable способы производства сырья, и его дефицит и станет сервисом, контролирующим избыточное производство одежды.
В школу школьную форму давайте вернем?!
Сколько еще одежды нужно произвести, чтобы понять, что планета у нас одна? Нужно бережнее относиться к ресурсам и не покупать вещи просто так))
То, что сервис уже используют такие крупные бренды, как H&M и Under Armour, говорит о многом. Значит, технология действительно работает.
ИИ-сервис Raspberry AI для дизайнеров одежды - интересная вещь с удовольствием поиграюсь если получу доступ.