Mercedes-Benz добавила ИИ-агента от Google в свою мультимедийную систему — он расскажет про рестораны и достопримечательности рядом

Обновлённый голосовой помощник MBUX появится в автомобиле CLA в конце 2025 года.Mercedes-Benz внедрила автомобильного ИИ-агента от Google Cloud на основе Gemini и Vertex AI. Он анализирует информацию из Google Maps и голосом отвечает на запросы водителя.Технология Google позволит виртуальному помощнику MBUX от Mercedes вести «естественный диалог». Он сможет ответить на вопрос в духе: «Есть ли поблизости итальянский ресторан?», рассказать, какие у заведения отзывы, перечислить популярные достопримечательности рядом и описать ситуацию на дороге.Обновлённый голосовой ассистент MBUX появится в автомобиле Mercedes-Benz CLA нового поколения. Модель выйдет в конце 2025 года в двух версиях: электромобиль и CLA EV с двигателем внутреннего сгорания.Автомобиль Mercedes-Benz CLA. Источник: Mercedes-BenzАвтопроизводитель впервые представил мультимедийную систему с «умным» ассистентом MBUX и использованием 3D-графики 9 января 2024 года на выставке CES 2024. Тогда компания не уточнила, на основе какой языковой модели она будет работать.#новости #mercedesbenz
Все заметили что у всех таксистом помимо медиа-экрана еще телефон пристегнут? Знаете почему? Потому что все этимедиа-системемы говно
Потому что приложение в телефоне? С адресом и маршрутом, ещё и звонят часто
Окей Гугл, где покушать в селе Пердищево и при этом выжить?
Автомобиль запрещен к использованию в вашем регионе, меняю направление движения на столб.
Крутой автомобиль
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Ответ нигде бегите оттуда))