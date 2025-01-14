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Ася Карпова
AI

Mercedes-Benz добавила ИИ-агента от Google в свою мультимедийную систему — он расскажет про рестораны и достопримечательности рядом

Обновлённый голосовой помощник MBUX появится в автомобиле CLA в конце 2025 года.

  • Mercedes-Benz внедрила автомобильного ИИ-агента от Google Cloud на основе Gemini и Vertex AI. Он анализирует информацию из Google Maps и голосом отвечает на запросы водителя.
  • Технология Google позволит виртуальному помощнику MBUX от Mercedes вести «естественный диалог». Он сможет ответить на вопрос в духе: «Есть ли поблизости итальянский ресторан?», рассказать, какие у заведения отзывы, перечислить популярные достопримечательности рядом и описать ситуацию на дороге.
  • Обновлённый голосовой ассистент MBUX появится в автомобиле Mercedes-Benz CLA нового поколения. Модель выйдет в конце 2025 года в двух версиях: электромобиль и CLA EV с двигателем внутреннего сгорания.
Автомобиль Mercedes-Benz CLA. Источник: Mercedes-Benz
Автомобиль Mercedes-Benz CLA. Источник: Mercedes-Benz
  • Автопроизводитель впервые представил мультимедийную систему с «умным» ассистентом MBUX и использованием 3D-графики 9 января 2024 года на выставке CES 2024. Тогда компания не уточнила, на основе какой языковой модели она будет работать.

#новости #mercedesbenz

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11
35 комментариев
Покушай булочек

Все заметили что у всех таксистом помимо медиа-экрана еще телефон пристегнут? Знаете почему? Потому что все этимедиа-системемы говно

8
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Денис Денисович

Потому что приложение в телефоне? С адресом и маршрутом, ещё и звонят часто

1
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Евгений Куртуков

Окей Гугл, где покушать в селе Пердищево и при этом выжить?

3
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Бинарный Ёж

Автомобиль запрещен к использованию в вашем регионе, меняю направление движения на столб.

8
2
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Анжелика

Крутой автомобиль

1
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tbIkworez

По вашему запросу ничего не найдено

1
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Flexx U

Ответ нигде бегите оттуда))

1
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