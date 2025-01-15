Сервис Synthesia для генерации видеороликов с ИИ-аватарами привлёк $180 млн при оценке в $2,1 млрд

В июне 2023 года его оценили в $1 млрд.Среди новых инвесторов — NEA, Atlassian Ventures, PSP Growth и World Innovation Lab. Повторно вложились Google Ventures, Accel, FirstMark, Kleiner Perkins, MMC и другие, рассказала компания.Деньги направят на улучшение продуктов и расширение штата — в частности, чтобы развивать бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе, узнало TechCrunch. В планах компании добиться более реалистичных движений у аватаров, предоставить возможность «переносить их из одной среды в другую», а также научить их взаимодействовать с цифровыми объектами и пользователями.О слияниях и поглощениях пока не думают. Ключевые технологии хотят и дальше разрабатывать своими силами, а то, что пока не создают, используют через сторонние API. Например, языковые модели берут у других, дообучая под свои задачи.Пример видео с виртуальной «копией» реального человека. Источник: Synthesia Synthesia основали в 2017 году Виктор Рипарбелли, Матиас Нисснер, Штеффен Тьеррильд и Лурдес Агапито. С момента запуска компания привлекла $330 млн.Среди функций — генерация роликов с ИИ-аватарами, которые можно выбрать из библиотеки или создать на основе видео с собой. Сервис поддерживает 140 языков, включая русский.У Synthesia, по её собственным данным, 60 тысяч корпоративных клиентов. Среди них — Zoom, Heineken, Xerox и другие. Компания считает фокус на бизнес-клиентах своим преимуществом. Планы для частных пользователей тоже есть, в том числе бесплатный.TJБудущее16.08.2021Ernst & Young начала применять дипфейки сотрудников для общения с клиентами вместо личных встреч E&Y используют технологию стартапа Synthesia, которая из 40-минутного видео может сделать виртуальную копию человека.#новости #synthesia
С такими темпами развития технологии ИИ вскоре смогут заменить не только съемочную группу, но и целые рекламные агентства😂
Было бы круто. Если ты пьяный, но разговаривая онлайн, типо трезвый.
Не бухай и всё
у Пелевина в ifuck-10 такое было. чел разговаривал по видео связи в костюме, а по факту был пьяный и голый
Эти аватары пока еще далеки от идеала. Движения не всегда естественные, эмоции не очень выразительные. Но, конечно, технологии развиваются быстро, и, возможно, скоро они смогут создавать действительно реалистичные видео, кто знает.
Для суда пойдет, когда для власти надо будет против кого-то сфабриковать дело.
Можно сгенерировать по описанию и по фото кого-нибудь и с этим идти в суд против него.