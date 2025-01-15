Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
AI

Сервис Synthesia для генерации видеороликов с ИИ-аватарами привлёк $180 млн при оценке в $2,1 млрд

В июне 2023 года его оценили в $1 млрд.

  • Среди новых инвесторов — NEA, Atlassian Ventures, PSP Growth и World Innovation Lab. Повторно вложились Google Ventures, Accel, FirstMark, Kleiner Perkins, MMC и другие, рассказала компания.
  • Деньги направят на улучшение продуктов и расширение штата — в частности, чтобы развивать бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе, узнало TechCrunch. В планах компании добиться более реалистичных движений у аватаров, предоставить возможность «переносить их из одной среды в другую», а также научить их взаимодействовать с цифровыми объектами и пользователями.
  • О слияниях и поглощениях пока не думают. Ключевые технологии хотят и дальше разрабатывать своими силами, а то, что пока не создают, используют через сторонние API. Например, языковые модели берут у других, дообучая под свои задачи.
Пример видео с виртуальной «копией» реального человека. Источник: Synthesia
  • Synthesia основали в 2017 году Виктор Рипарбелли, Матиас Нисснер, Штеффен Тьеррильд и Лурдес Агапито. С момента запуска компания привлекла $330 млн.
  • Среди функций — генерация роликов с ИИ-аватарами, которые можно выбрать из библиотеки или создать на основе видео с собой. Сервис поддерживает 140 языков, включая русский.
  • У Synthesia, по её собственным данным, 60 тысяч корпоративных клиентов. Среди них — Zoom, Heineken, Xerox и другие. Компания считает фокус на бизнес-клиентах своим преимуществом. Планы для частных пользователей тоже есть, в том числе бесплатный.
TJ
Будущее
Ernst & Young начала применять дипфейки сотрудников для общения с клиентами вместо личных встреч

E&Y используют технологию стартапа Synthesia, которая из 40-минутного видео может сделать виртуальную копию человека.

Пример виртуальной копии сотрудника Synthesia

#новости #synthesia

66
22
11
22 комментария
Aimee Korinek

С такими темпами развития технологии ИИ вскоре смогут заменить не только съемочную группу, но и целые рекламные агентства😂

3
Ответить
Вячеслав С

Было бы круто. Если ты пьяный, но разговаривая онлайн, типо трезвый.

2
Ответить
Евгений В.

Не бухай и всё

3
1
Ответить
Артур Маслов

у Пелевина в ifuck-10 такое было. чел разговаривал по видео связи в костюме, а по факту был пьяный и голый

3
Ответить
Кристина Войткова

Эти аватары пока еще далеки от идеала. Движения не всегда естественные, эмоции не очень выразительные. Но, конечно, технологии развиваются быстро, и, возможно, скоро они смогут создавать действительно реалистичные видео, кто знает.

Ответить
dru dru

Для суда пойдет, когда для власти надо будет против кого-то сфабриковать дело.

Ответить
dru dru

Можно сгенерировать по описанию и по фото кого-нибудь и с этим идти в суд против него.

Ответить