Hailuo AI представила свою модель для клонирования голоса и озвучивания текста с поддержкой русского языка

Пока на сайте доступно безлимитное число бесплатных генераций.Модель T2A-01-HD озвучивает до 10 тысяч символов синтезированными голосами на более чем 17 языках, включая русский. Для него есть восемь готовых голосов: детские, женские и мужские. Ниже пример одного из них.Есть настройки высоты тона и скорости речи. Также можно установить автоматическое воспроизведение эмоций или задать конкретные, например: грусть, раздражение, удивление или радость.Настройки эмоций для озвучивания текста. Скриншот vc.ruВ разделе преобразования голоса можно выбрать эффекты, например эхо в помещении.Эффекты для аудио. Скриншот vc.ruТакже в сервисе есть функция клонировать свой голос, загрузив десятисекундное аудио.Пока модель доступна бесплатно без лимита на количество генераций, но на сайте висит плашка «На ограниченный срок».#новости #hailuo
Бл, прочитал как Huilo AI
Замена банкетному или удмурту
Hooli
всё правильно прочитал
Дедушка Ляо бьет запад по всем фронтам Hailio, Kling, DeepSeek. До elevenlabs конечно не дотягивает пока но это только пока. А вот Deepseek порадовал.
Бесплатно безлимитно, потому что багов много. Я не смогла записать аудио с макбука, выдает ошибку.