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vc.ru
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Ася Карпова
AI

Hailuo AI представила свою модель для клонирования голоса и озвучивания текста с поддержкой русского языка

Пока на сайте доступно безлимитное число бесплатных генераций.

  • Модель T2A-01-HD озвучивает до 10 тысяч символов синтезированными голосами на более чем 17 языках, включая русский. Для него есть восемь готовых голосов: детские, женские и мужские. Ниже пример одного из них.
  • Есть настройки высоты тона и скорости речи. Также можно установить автоматическое воспроизведение эмоций или задать конкретные, например: грусть, раздражение, удивление или радость.
Настройки эмоций для озвучивания текста. Скриншот vc.ru
Настройки эмоций для озвучивания текста. Скриншот vc.ru
  • В разделе преобразования голоса можно выбрать эффекты, например эхо в помещении.
Эффекты для аудио. Скриншот vc.ru
Эффекты для аудио. Скриншот vc.ru
  • Также в сервисе есть функция клонировать свой голос, загрузив десятисекундное аудио.
  • Пока модель доступна бесплатно без лимита на количество генераций, но на сайте висит плашка «На ограниченный срок».

#новости #hailuo

1414
22
27 комментариев
FaithlessPreacher

Бл, прочитал как Huilo AI

6
2
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Камиль Харисян

Замена банкетному или удмурту

5
1
1
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Владислав

Hooli

1
1
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user
1
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AL

всё правильно прочитал

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Norman

Дедушка Ляо бьет запад по всем фронтам Hailio, Kling, DeepSeek. До elevenlabs конечно не дотягивает пока но это только пока. А вот Deepseek порадовал.

6
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Kris Kross

Бесплатно безлимитно, потому что багов много. Я не смогла записать аудио с макбука, выдает ошибку.

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