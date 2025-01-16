В ИИ-сервис Recraft добавили функцию генерации бесшовных узоров для тканей и упаковки с помощью модели V3

Можно создавать 50 бесплатных рисунков в день.Растровый рисунок, сгенерированный по запросу «Узор с подсолнухами» и его расширенный вид из нескольких копий. Генерация vc.ruЧтобы сгенерировать узор, нужно выбрать модель Recraft V3 на сайте. Значок палитры позволяет задать цвета для генерации.Копии получившегося рисунка стыкуются со всех сторон. Результат подойдёт, например, для дизайна упаковки или принта на ткани.Интерфейс сервиса. Источник: RecraftЕсть стили Seamless Digital и Seamless Vector для генерации в растровом и векторном форматах.Векторное изображение, сгенерированное по запросу «Минималистичный узор из треугольников и линий с парусником». Генерация vc.ruВ Recraft дают 50 бесплатных кредитов в день. Одна генерация стоит один кредит.Сервис не открывается с российских IP-адресов.Валерия ИльинаAI25.11.2024Как нейросеть Recraft AI генерирует и улучшает изображения 13 примеров картинок, созданных искусственным интеллектом.#новости #recraft
Бесшовные паттерны в сервисе есть ещё с предыдущей модели.
И генерировать в день можно столько изображений, сколько у тебя токенов. Одно изображение — не всегда один токен. Бывает и два и три токена. В день бесплатно 50 токенов, но это не всегда 50 изображений. Сервис всё ещё абузится пригласительными ссылками друзьям. У меня до сих пор бесплатная версия, но токены не кончаются уже полгода.
По моему опыту генераций, одно изображение стоит 1 кредит, а создание 2 и больше вариантов одновременно стоит соответственно 2-4 кредита - по количеству вариантов. Скачать можно все получившиеся картинки. С моделью v3 точно
Обои на стену генерировать можно
🔥🔥🔥👍👍👍
В целом удобная фича, которая для дизайнеров прям must be. Если посмотреть на развитие ИИ технологий в целом, то ощущение, что скоро одним запросом будет решаться всё и сразу)
Для дизайнеров эта фича есть в фотошопе и иллюстраторе, где ты каждый элемент можешь двигать как надо.
А тут это скорее для любителей и залетных, которые не имеют подписок на графические программы на профессиональной основе.
Прикольно, упрощает конечно в моменте.