Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Маркетплейсы
Образование
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

В ИИ-сервис Recraft добавили функцию генерации бесшовных узоров для тканей и упаковки с помощью модели V3

Можно создавать 50 бесплатных рисунков в день.

Растровый рисунок, сгенерированный по запросу «Узор с подсолнухами» и его расширенный вид из нескольких копий. Генерация vc.ru
Растровый рисунок, сгенерированный по запросу «Узор с подсолнухами» и его расширенный вид из нескольких копий. Генерация vc.ru
  • Чтобы сгенерировать узор, нужно выбрать модель Recraft V3 на сайте. Значок палитры позволяет задать цвета для генерации.
  • Копии получившегося рисунка стыкуются со всех сторон. Результат подойдёт, например, для дизайна упаковки или принта на ткани.
Интерфейс сервиса. Источник: Recraft
  • Есть стили Seamless Digital и Seamless Vector для генерации в растровом и векторном форматах.
Векторное изображение, сгенерированное по запросу «Минималистичный узор из треугольников и линий с парусником». Генерация vc.ru
Векторное изображение, сгенерированное по запросу «Минималистичный узор из треугольников и линий с парусником». Генерация vc.ru
  • В Recraft дают 50 бесплатных кредитов в день. Одна генерация стоит один кредит.

Сервис не открывается с российских IP-адресов.

Валерия Ильина
AI
Как нейросеть Recraft AI генерирует и улучшает изображения

13 примеров картинок, созданных искусственным интеллектом.

Источник: Recraft AI

#новости #recraft

66
11
9 комментариев
Denya Lykin

Бесшовные паттерны в сервисе есть ещё с предыдущей модели.
И генерировать в день можно столько изображений, сколько у тебя токенов. Одно изображение — не всегда один токен. Бывает и два и три токена. В день бесплатно 50 токенов, но это не всегда 50 изображений. Сервис всё ещё абузится пригласительными ссылками друзьям. У меня до сих пор бесплатная версия, но токены не кончаются уже полгода.

2
Ответить
Ася Карпова
Автор

По моему опыту генераций, одно изображение стоит 1 кредит, а создание 2 и больше вариантов одновременно стоит соответственно 2-4 кредита - по количеству вариантов. Скачать можно все получившиеся картинки. С моделью v3 точно

Ответить
Konstantin 4

Обои на стену генерировать можно

1
Ответить
Яна Матрункина

🔥🔥🔥👍👍👍

Ответить
Милая Мила

В целом удобная фича, которая для дизайнеров прям must be. Если посмотреть на развитие ИИ технологий в целом, то ощущение, что скоро одним запросом будет решаться всё и сразу)

Ответить
Сын маминой подруги

Для дизайнеров эта фича есть в фотошопе и иллюстраторе, где ты каждый элемент можешь двигать как надо.

А тут это скорее для любителей и залетных, которые не имеют подписок на графические программы на профессиональной основе.

Ответить
Olga Kalashinkova

Прикольно, упрощает конечно в моменте.

Ответить