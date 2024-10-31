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Ася Карпова
AI

ИИ-сервис для дизайнеров Recraft представил новую модель, которая генерирует «сверхреалистичные» изображения

Она обогнала Midjourney и OpenAI по качеству генераций в пользовательском рейтинге на Hugging Face.

Источник: Recraft
Источник: Recraft

  • Recraft представил модель для создания изображений Recraft V3. До этого нейросеть была известна под кодовым названием «red_panda». Она обошла Midjourney, Stable Diffusion 3.5 Large Turbo и OpenAI в рейтинге Artificial Analysis на Hugging Face, где пользователи могут оценить качество и скорость генерации различных сервисов.

Рейтинг Text-to-Image Model Leaderboard от Artificial Analysis
Рейтинг Text-to-Image Model Leaderboard от Artificial Analysis
  • Одно из преимуществ модели — высокая анатомическая точность и реалистичные пропорции, отмечают разработчики. Например, нейросеть лучше справляется с генерацией правильного количества пальцев на руках.
  • ИИ позволяет создавать векторные изображения с возможностью экспорта в формате SVG для иконок приложений.
  • Recraft V3 умеет генерировать длинный текст на изображении — обычно для нейросетей это сложная задача. Также есть возможность задавать размер и расположение текста, добавлять другие картинки и комбинировать их с надписями.

  • Визуальные элементы можно редактировать при помощи ИИ-инструментов: ластик, изменение области, удаление фона.

  • Recraft также выпустил API, который позволяет компаниям интегрировать ИИ в рабочие процессы и генерировать изображения в едином стиле.

  • Приложение доступно бесплатно без ограничения числа генераций. Компания предупреждает, что изображения — собственность Recraft, они отображаются в галерее на сайте. Для их использования в коммерческих целях необходимо оформить подписку.

Примеры генераций. Источник: Recraft
ИИ-сервис для дизайнеров Recraft представил новую модель, которая генерирует «сверхреалистичные» изображения
ИИ-сервис для дизайнеров Recraft представил новую модель, которая генерирует «сверхреалистичные» изображения
ИИ-сервис для дизайнеров Recraft представил новую модель, которая генерирует «сверхреалистичные» изображения
  • Стартап Recraft основала бывшая глава отдела разработки систем машинного обучения «Яндекса» Анна Вероника Дорогуш в 2022 году. Компания привлекла $12 млн от бывшего главы GitHub, компаний Khosla Ventures, Basis Set Ventures и других крупных инвесторов.

#новости #ии #recraft

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28 комментариев
Кур-чатов

мне это пипец как не кажется реалистичным

5
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Nanochat RU

А ты типа какой-то эталонный оценщик чтоли. Кубический трамп войлочный обычно в индустрии применяют, смотри выше.

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Кот с топором

На фото ошибка - три темнокожих просто бегут, а не от полиции 😁

4
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Nanochat RU

Кубический войлочный трамп с крыльями на колесиках - пока единственный толковый критерий реалистичности нейроночек. И по этому критерию побеждает угадайте кто.

1
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дед Мазай vs модеры

Сейчас полиция от темнокожих бегает.

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Слегка Придурковатый

Залогинился, выбирал какие-то дурацкие галочки из ответов, потратил минуту наверное. Потом захуярил промпт, а мне в ответ, ваш регион не поддерживается.

А врубать впн уже лень, короче.

Спасибо за внимание.

1
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Игорь Пронин

А ты не вырубай.

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