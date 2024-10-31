ИИ-сервис для дизайнеров Recraft представил новую модель, которая генерирует «сверхреалистичные» изображения

Recraft представил модель для создания изображений Recraft V3. До этого нейросеть была известна под кодовым названием «red_panda». Она обошла Midjourney, Stable Diffusion 3.5 Large Turbo и OpenAI в рейтинге Artificial Analysis на Hugging Face, где пользователи могут оценить качество и скорость генерации различных сервисов.