ИИ-сервис для дизайнеров Recraft представил новую модель, которая генерирует «сверхреалистичные» изображения

Она обогнала Midjourney и OpenAI по качеству генераций в пользовательском рейтинге на Hugging Face.Источник: RecraftRecraft представил модель для создания изображений Recraft V3. До этого нейросеть была известна под кодовым названием «red_panda». Она обошла Midjourney, Stable Diffusion 3.5 Large Turbo и OpenAI в рейтинге Artificial Analysis на Hugging Face, где пользователи могут оценить качество и скорость генерации различных сервисов.Рейтинг Text-to-Image Model Leaderboard от Artificial AnalysisОдно из преимуществ модели — высокая анатомическая точность и реалистичные пропорции, отмечают разработчики. Например, нейросеть лучше справляется с генерацией правильного количества пальцев на руках.ИИ позволяет создавать векторные изображения с возможностью экспорта в формате SVG для иконок приложений.Recraft V3 умеет генерировать длинный текст на изображении — обычно для нейросетей это сложная задача. Также есть возможность задавать размер и расположение текста, добавлять другие картинки и комбинировать их с надписями.Визуальные элементы можно редактировать при помощи ИИ-инструментов: ластик, изменение области, удаление фона.Recraft также выпустил API, который позволяет компаниям интегрировать ИИ в рабочие процессы и генерировать изображения в едином стиле.Приложение доступно бесплатно без ограничения числа генераций. Компания предупреждает, что изображения — собственность Recraft, они отображаются в галерее на сайте. Для их использования в коммерческих целях необходимо оформить подписку.Стартап Recraft основала бывшая глава отдела разработки систем машинного обучения «Яндекса» Анна Вероника Дорогуш в 2022 году. Компания привлекла $12 млн от бывшего главы GitHub, компаний Khosla Ventures, Basis Set Ventures и других крупных инвесторов.#новости #ии #recraft
мне это пипец как не кажется реалистичным
А ты типа какой-то эталонный оценщик чтоли. Кубический трамп войлочный обычно в индустрии применяют, смотри выше.
На фото ошибка - три темнокожих просто бегут, а не от полиции 😁
Кубический войлочный трамп с крыльями на колесиках - пока единственный толковый критерий реалистичности нейроночек. И по этому критерию побеждает угадайте кто.
Сейчас полиция от темнокожих бегает.
Залогинился, выбирал какие-то дурацкие галочки из ответов, потратил минуту наверное. Потом захуярил промпт, а мне в ответ, ваш регион не поддерживается.
А врубать впн уже лень, короче.
Спасибо за внимание.
А ты не вырубай.