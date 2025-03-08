Разработчик ИИ-редактора кода Cursor AI ведёт переговоры о привлечении инвестиций при оценке в $10 млрд — Bloomberg

По данным источников издания, речь идёт о «сотнях миллионов долларов».Раунд инвестиций в стартап Anysphere должен будет возглавить венчурный фонд Thrive Capital. Переговоры ещё не завершились. Представители обеих сторон отказались от комментариев.Thrive Capital уже инвестировал в компанию. В декабре 2024 года последняя привлекла $105 млн при оценке в $2,5 млрд, хотя её ARR-показатель — это регулярная ожидаемая выручка за год — составлял всего $100 млн, писало издание NYT. К марту 2025-го, по данным The Information, ARR могла вырасти до $150 млн.ИИ-стартап Anysphere основали в 2022 году тогда ещё студенты Массачусетского технологического института Майкл Труэлл, Суале Асиф, Арвид Луннемарк и Аман Сэнгер. Среди инвесторов проекта— OpenAI Startup Fund, Andreessen Horowitz, бывший глава GitHub Нэт Фридман, Neo, cооснователь Stripe Патрик Коллисон, а также сооснователь Dropbox Араш Фердоуси.Cursor AI — редактор кода с нейросетями. Он поможет написать, дописать и поправить код, провести рефакторинг, ответить на вопросы, изучив базу кода или информацию в интернете.В сервисе есть бесплатный пробный период. Подписка — от $20 в месяц. Среди пользователей — разработчики OpenAI, Midjourney, Samsung, Perplexity, Replicate, Shopify и Instacart.Валерия ИльинаAIвчераCursor AI: как писать код и создавать приложения с помощью нейросети Подробный гайд по редактору, который исправляет ошибки в коде.#cursor #нейросети #новости