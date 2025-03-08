Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Телеграм
Крипто
Маркетплейсы
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Инвестиции

Разработчик ИИ-редактора кода Cursor AI ведёт переговоры о привлечении инвестиций при оценке в $10 млрд — Bloomberg

По данным источников издания, речь идёт о «сотнях миллионов долларов».

  • Раунд инвестиций в стартап Anysphere должен будет возглавить венчурный фонд Thrive Capital. Переговоры ещё не завершились. Представители обеих сторон отказались от комментариев.
  • Thrive Capital уже инвестировал в компанию. В декабре 2024 года последняя привлекла $105 млн при оценке в $2,5 млрд, хотя её ARR-показатель — это регулярная ожидаемая выручка за год — составлял всего $100 млн, писало издание NYT. К марту 2025-го, по данным The Information, ARR могла вырасти до $150 млн.
  • ИИ-стартап Anysphere основали в 2022 году тогда ещё студенты Массачусетского технологического института Майкл Труэлл, Суале Асиф, Арвид Луннемарк и Аман Сэнгер. Среди инвесторов проекта— OpenAI Startup Fund, Andreessen Horowitz, бывший глава GitHub Нэт Фридман, Neo, cооснователь Stripe Патрик Коллисон, а также сооснователь Dropbox Араш Фердоуси.
  • Cursor AI — редактор кода с нейросетями. Он поможет написать, дописать и поправить код, провести рефакторинг, ответить на вопросы, изучив базу кода или информацию в интернете.
  • В сервисе есть бесплатный пробный период. Подписка — от $20 в месяц. Среди пользователей — разработчики OpenAI, Midjourney, Samsung, Perplexity, Replicate, Shopify и Instacart.
Валерия Ильина
AI
Cursor AI: как писать код и создавать приложения с помощью нейросети

Подробный гайд по редактору, который исправляет ошибки в коде.

Cursor AI: как писать код и создавать приложения с помощью нейросети

#cursor #нейросети #новости

2
18 комментариев