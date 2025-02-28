Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Телеграм
Крипто
Карьера
Право
Инвестиции
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Генератор видео Wan от Alibaba теперь можно протестировать в ИИ-сервисе Krea

Также добавили Veo от Google. Есть ограничения на число бесплатных генераций в день.

Раздел выбора моделей в Krea. Скриншот vc.ru
Раздел выбора моделей в Krea. Скриншот vc.ru
  • Нейросеть от Alibaba создаёт пятисекундные ролики и может сгенерировать видео из изображения, используя его как начальный кадр. По заявлениям разработчиков, она также генерирует текст и добавляет новых персонажей в исходник.
Результат Wan 2.1 по запросу (перевод с английского): «Камера следует за женщиной, которая бежит по пляжу на закате, с каждым шагом оставляя за собой следы на песке». Генерация vc.ru
  • Модель от Google создаёт видео в «высоком разрешении» длиной до восьми секунд.
Результат Veo 2 по такому же запросу. Источник: Nick St. Pierre
Пользователь сравнил качество генераций двух моделей на нескольких примерах. Источник: Curious Refuge
  • В конце января 2025 года в сервисе также появился чат-бот Krea Chat на базе DeepSeek. Нейросеть может подсказать идею, отредактировать изображение или изменить его стиль.
Пользователь просит чат-бот выбрать любое животное и «превратить» его в модель на подиуме. Источник: Krea
Пользователь просит чат-бот выбрать любое животное и «превратить» его в модель на подиуме. Источник: Krea
  • В бесплатном плане Krea AI есть ограничения на использование ИИ-инструментов в день. Процент израсходованных вычислений отображается в правом верхнем углу сайта. Стоимость платной подписки начинается от $10 в месяц (около 877 рублей по курсу ЦБ на 28 февраля 2025 года).
Валерия Ильина
AI
Как пользоваться Krea AI, мультитулом для генерации изображений и видео

Если нужна нейросеть, которая умеет почти всё.

#новости #kreaai

3
9 комментариев