Генератор видео Wan от Alibaba теперь можно протестировать в ИИ-сервисе Krea

Также добавили Veo от Google. Есть ограничения на число бесплатных генераций в день.Новые ИИ-модели Wan 2.1 и Veo 2 можно выбрать в разделе генерации видео на сайте.Раздел выбора моделей в Krea. Скриншот vc.ruНейросеть от Alibaba создаёт пятисекундные ролики и может сгенерировать видео из изображения, используя его как начальный кадр. По заявлениям разработчиков, она также генерирует текст и добавляет новых персонажей в исходник.Результат Wan 2.1 по запросу (перевод с английского): «Камера следует за женщиной, которая бежит по пляжу на закате, с каждым шагом оставляя за собой следы на песке». Генерация vc.ruМодель от Google создаёт видео в «высоком разрешении» длиной до восьми секунд.Результат Veo 2 по такому же запросу. Источник: Nick St. PierreПользователь сравнил качество генераций двух моделей на нескольких примерах. Источник: Curious RefugeВ конце января 2025 года в сервисе также появился чат-бот Krea Chat на базе DeepSeek. Нейросеть может подсказать идею, отредактировать изображение или изменить его стиль.Пользователь просит чат-бот выбрать любое животное и «превратить» его в модель на подиуме. Источник: KreaВ бесплатном плане Krea AI есть ограничения на использование ИИ-инструментов в день. Процент израсходованных вычислений отображается в правом верхнем углу сайта. Стоимость платной подписки начинается от $10 в месяц (около 877 рублей по курсу ЦБ на 28 февраля 2025 года).Валерия ИльинаAI09.10.2024Как пользоваться Krea AI, мультитулом для генерации изображений и видео Если нужна нейросеть, которая умеет почти всё.#новости #kreaai