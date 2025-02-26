Alibaba выпустила модель для генерации видео Wan 2.1 с открытым исходным кодом

Пользователи сравнивают качество роликов с Veo 2 от Google.Китайская компания запустила сайт видеогенератора Wan с пометкой Coming soon и выложила код модели Wan 2.1. В соцсетях пишут, что она «лучше» Veo 2 от Google.Пользователь сравнил, как модели от Alibaba и Google сгенерируют котов-пловцов «на Олимпийских играх». Источник: fofrМодель может создавать видео по текстовому описанию или из изображений, редактировать ролики и генерировать для них аудио.Генерация Wan 2.1. Источник: Telegram-канал Метаверсище и ИИщеПример «оживления» фотографии с помощью Wan 2.1. Источник: fofrПример, как Wan 2.1 «соблюдает» законы физики. Источник: WanПример редактирования видео с помощью Wan 2.1. Источник: Источник: WanПример дополнения исходного видео с помощью Wan 2.1. Источник: WanWan 2.1 сгенерировала видео и звук всплеска воды. Источник: WanМодель Wan 2.1 можно установить локально, скачав с GitHub или HuggingFace. В семействе Wan есть облегчённая T2V-1.3B, которая требует 8,19 ГБ VRAM и «совместима почти со всеми потребительскими графическими процессорами». Она создаёт пятисекундные видео в разрешении 480р.Компания не уточнила, добавили ли Wan 2.1 в чат-бот Qwen Chat. На момент написания заметки функция создания роликов на сайте не работает из-за длинной очереди.Скриншот vc.ruАся КарповаAI27 янвКитайская Alibaba научила ИИ-модель Qwen обрабатывать 1 млн токенов, генерировать картинки и видео Функции доступны на сайте бесплатно.#новости #alibaba