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Ася Карпова
AI

Alibaba выпустила модель для генерации видео Wan 2.1 с открытым исходным кодом

Пользователи сравнивают качество роликов с Veo 2 от Google.

  • Китайская компания запустила сайт видеогенератора Wan с пометкой Coming soon и выложила код модели Wan 2.1. В соцсетях пишут, что она «лучше» Veo 2 от Google.
Пользователь сравнил, как модели от Alibaba и Google сгенерируют котов-пловцов «на Олимпийских играх». Источник: fofr
  • Модель может создавать видео по текстовому описанию или из изображений, редактировать ролики и генерировать для них аудио.
Генерация Wan 2.1. Источник: Telegram-канал Метаверсище и ИИще
Пример «оживления» фотографии с помощью Wan 2.1. Источник: fofr
Пример, как Wan 2.1 «соблюдает» законы физики. Источник: Wan
Пример редактирования видео с помощью Wan 2.1. Источник: Источник: Wan
Пример дополнения исходного видео с помощью Wan 2.1. Источник: Wan
Wan 2.1 сгенерировала видео и звук всплеска воды. Источник: Wan
  • Модель Wan 2.1 можно установить локально, скачав с GitHub или HuggingFace. В семействе Wan есть облегчённая T2V-1.3B, которая требует 8,19 ГБ VRAM и «совместима почти со всеми потребительскими графическими процессорами». Она создаёт пятисекундные видео в разрешении 480р.
  • Компания не уточнила, добавили ли Wan 2.1 в чат-бот Qwen Chat. На момент написания заметки функция создания роликов на сайте не работает из-за длинной очереди.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Ася Карпова
AI
Китайская Alibaba научила ИИ-модель Qwen обрабатывать 1 млн токенов, генерировать картинки и видео

Функции доступны на сайте бесплатно.

Интерфейс сайта Qwen. Скриншот vc.ru

#новости #alibaba

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