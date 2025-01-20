«Сбер» обучил GigaChat пересказывать видео из Rutube и «VK Видео»

Функция доступна в веб-версии чат-бота.GigaChat обрабатывает ролики по ссылкам с российских сервисов длиной до четырёх часов и пока понимает только русский язык, рассказали в компании.Нейросеть составляет короткий текстовый пересказ и подробное резюме с подтемами, тайм-кодами и тезисами — в них бот расшифровывает речь спикера.GigaChat около десяти минут пересказывал интервью длиной полтора часа, создал подробное резюме с тайм-кодами, но без указания, какие реплики кому принадлежат. Скринкаст vc.ruФункцию можно найти в разделе «Полезное».Обновлённый интерфейс GigaChat. Источник: «Сбер»Там также появился «Умный редактор», где можно сократить или дополнить текст, перевести его на другой язык, отформатировать и исправить орфографические и пунктуационные ошибки.Скриншот vc.ruФункция пересказа видео уже есть в сервисе 300.ya.ru на основе YandexGPT, а также в мобильной и веб-версии «Яндекс Браузера» и «Поиске». Нейросеть собирает краткие тезисы из роликов с YouTube, Rutube и «Дзена», добавляет кликабельные тайм-коды и автоматически переводит видео с других языков на русский.Ася КарповаAI13 янвНейросети для пересказа видео с YouTube и не только — пять бесплатных сервисов Некоторые из них умеют делать аудиоконспекты и составлять вопросы для самопроверки.#новости #gigachat
Про дедушкины аквадискотеки тоже пересказывать будет? Или заменять на вставки про то какая низкая инфляция , а санкции только помогают?
😄👍🔥
Опасные шутки, а ведь IP все еще открыт)
Братюнь там в общем иноагент и предател Родины кружится в наркотическом угаре. Смотреть не стоит. Усё.
П. С. Возьми ипотеку.
обрабатывает ролики по ссылкам с российских сервисовЗачем оно нужно тогда?)))
Ну слава богу, теперь уж точно Ютуб не нужен, послушаем "сказки от Сбера"
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