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vc.ru
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Ася Карпова
AI

«Сбер» обучил GigaChat пересказывать видео из Rutube и «VK Видео»

Функция доступна в веб-версии чат-бота.

  • GigaChat обрабатывает ролики по ссылкам с российских сервисов длиной до четырёх часов и пока понимает только русский язык, рассказали в компании.
  • Нейросеть составляет короткий текстовый пересказ и подробное резюме с подтемами, тайм-кодами и тезисами — в них бот расшифровывает речь спикера.
GigaChat около десяти минут пересказывал интервью длиной полтора часа, создал подробное резюме с тайм-кодами, но без указания, какие реплики кому принадлежат. Скринкаст vc.ru
  • Функцию можно найти в разделе «Полезное».
Обновлённый интерфейс GigaChat. Источник: «Сбер»
  • Там также появился «Умный редактор», где можно сократить или дополнить текст, перевести его на другой язык, отформатировать и исправить орфографические и пунктуационные ошибки.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Функция пересказа видео уже есть в сервисе 300.ya.ru на основе YandexGPT, а также в мобильной и веб-версии «Яндекс Браузера» и «Поиске». Нейросеть собирает краткие тезисы из роликов с YouTube, Rutube и «Дзена», добавляет кликабельные тайм-коды и автоматически переводит видео с других языков на русский.
Ася Карпова
AI
Нейросети для пересказа видео с YouTube и не только — пять бесплатных сервисов

Некоторые из них умеют делать аудиоконспекты и составлять вопросы для самопроверки.

Расшифровка видео на русском языке по ссылке с YouTube

#новости #gigachat

22
17 комментариев
Иоганн Нигматуллин

Про дедушкины аквадискотеки тоже пересказывать будет? Или заменять на вставки про то какая низкая инфляция , а санкции только помогают?

13
3
1
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Boby Fisher

😄👍🔥

1
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Denbug

Опасные шутки, а ведь IP все еще открыт)

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Иванов Иван

Братюнь там в общем иноагент и предател Родины кружится в наркотическом угаре. Смотреть не стоит. Усё.
П. С. Возьми ипотеку.

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Nenueto Flex

обрабатывает ролики по ссылкам с российских сервисовЗачем оно нужно тогда?)))

5
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Boby Fisher

Ну слава богу, теперь уж точно Ютуб не нужен, послушаем "сказки от Сбера"

3
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Yulay Mambetov

Первая минута любого видео: идет загрузка!

3
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